Нидерландия търси успех над Полша и директно класиране на Мондиал 2026

С нови шест мача в петък, 14 ноември, продължават световните квалификации в зона Европа. Полша - Нидерландия е един от мачовете, които предизвикват голям интерес.

Домакините са на второто място в групата и почти сигурно ще го запазят. При победа обаче може да се изравнят по точки с лидера Нидерландия, срещу който направиха 1:1 като гост по-рано. В момента Полша е с пет поредни домакински победи, макар че те бяха срещу тимове не от класата на предстоящия съперник.

Победа гарантира първото място и директното класиране на Мондиала за Нидерландия. Като цяло тимът нямаше особени проблеми в повечето си мачове. Имаше все пак имаше и такива, в които не бе никак убедителен – равенството вкъщи с Полша и победата с 3:2 като гост над Литва. В последните си две срещу обаче нямаше проблеми и надви с по 4:0 Финландия и Малта.

Люксембург очаквано е последен в групата и загуби всичките си четири мача дотук. За последните си общо 16 срещу тимът регистрира само един успех (в контрола). Дори до гол трудно стигна напоследък. Успя да реализира само един такъв за последните си шест двубоя. Сега му предстои домакинство на фаворита Германия.

Бундестимът дели първото място със Словакия, от който загуби с 0:2 на старта. Поне не допусна грешка в следващите си три мача, които спечели. Сега трябва да го направи отново, за да остане на върха, което ще му осигури директно класиране на световното първенство. В своя последен мач успя да спечели като гост на Северна Ирландия с 1:0.

Словакия почна с домакинска победа 2:0 над Германия квалификациите. След броени дни има тежко гостуване на германците, но преди това не по-маловажен мач у дома срещу Северна Ирландия, от който загуби като гост с 0:2. Върна се поне веднага към победите с 2:0 вкъщи над Люксембург. Така Словакия е без загуба в последните си осем домакинства, в седем, от които не допусна гол.

При победа Северна Ирландия ще направи сериозна заявка за второто място. Ако спечели се изравнява по точки със Словакия и ще чака домакинството на Люксембург след това. Като гост вече победи Люксембург, а другата си визита я загуби от Германия. Рядко обаче печели навън и има само една победа за последните си осем гостувания.