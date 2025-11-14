БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нидерландия търси успех над Полша и директно класиране на Мондиал 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Предстои нова порция световни квалификации в зона Европа.

нидерландия справи полша остава лидер своята група лигата нациите
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

С нови шест мача в петък, 14 ноември, продължават световните квалификации в зона Европа. Полша - Нидерландия е един от мачовете, които предизвикват голям интерес.

Домакините са на второто място в групата и почти сигурно ще го запазят. При победа обаче може да се изравнят по точки с лидера Нидерландия, срещу който направиха 1:1 като гост по-рано. В момента Полша е с пет поредни домакински победи, макар че те бяха срещу тимове не от класата на предстоящия съперник.

Победа гарантира първото място и директното класиране на Мондиала за Нидерландия. Като цяло тимът нямаше особени проблеми в повечето си мачове. Имаше все пак имаше и такива, в които не бе никак убедителен – равенството вкъщи с Полша и победата с 3:2 като гост над Литва. В последните си две срещу обаче нямаше проблеми и надви с по 4:0 Финландия и Малта.

Люксембург очаквано е последен в групата и загуби всичките си четири мача дотук. За последните си общо 16 срещу тимът регистрира само един успех (в контрола). Дори до гол трудно стигна напоследък. Успя да реализира само един такъв за последните си шест двубоя. Сега му предстои домакинство на фаворита Германия.

Бундестимът дели първото място със Словакия, от който загуби с 0:2 на старта. Поне не допусна грешка в следващите си три мача, които спечели. Сега трябва да го направи отново, за да остане на върха, което ще му осигури директно класиране на световното първенство. В своя последен мач успя да спечели като гост на Северна Ирландия с 1:0.

Словакия почна с домакинска победа 2:0 над Германия квалификациите. След броени дни има тежко гостуване на германците, но преди това не по-маловажен мач у дома срещу Северна Ирландия, от който загуби като гост с 0:2. Върна се поне веднага към победите с 2:0 вкъщи над Люксембург. Така Словакия е без загуба в последните си осем домакинства, в седем, от които не допусна гол.

При победа Северна Ирландия ще направи сериозна заявка за второто място. Ако спечели се изравнява по точки със Словакия и ще чака домакинството на Люксембург след това. Като гост вече победи Люксембург, а другата си визита я загуби от Германия. Рядко обаче печели навън и има само една победа за последните си осем гостувания.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Национален отбор на Нидерландия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
2
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
3
Лекарят, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му...
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
4
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
5
Минималната работна заплата ще бъде 620,20 евро от 1 януари 2026 г.
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу насилието над животни (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
"За Мая и всички след нея": Протест пред ВМА срещу...

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Футбол

Кристиано Роналдо получи първия си червен картон за Португалия при загубата от Ирландия
Кристиано Роналдо получи първия си червен картон за Португалия при загубата от Ирландия
Франция с победа над Украйна и място на Мондиал 2026 Франция с победа над Украйна и място на Мондиал 2026
Чете се за: 01:42 мин.
Англия продължава без грешка по пътя към Мондиал 2026 Англия продължава без грешка по пътя към Мондиал 2026
Чете се за: 02:57 мин.
Италия пречупи Молдова в края Италия пречупи Молдова в края
Чете се за: 03:05 мин.
Чехия с трудна победа над Сан Марино Чехия с трудна победа над Сан Марино
Чете се за: 01:22 мин.
Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон Нигерия на крачка от Мондиала след драматичен успех над Габон
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд Заради жестокост и причиняване на смърт на животни: Красимир Георгиев и Габриела Сашова отиват на съд
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Чете се за: 00:47 мин.
По света
В петък - мъгла, а след нея слънце В петък - мъгла, а след нея слънце
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Как протича подготовката в "Български пощи" преди...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Обявиха военна операция на САЩ в Карибите: Пореден удар срещу...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Отбелязваме Световния ден за борба с диабета
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Би Би Си" отговори на заплахите на Тръмп: Медията се...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ