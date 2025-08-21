Ник Кирьос отпадна от сметките и за US Open

Австралиецът отново е контузен и отложи завръщането си на корта.
Продължават здравословните проблеми на Ник Кирьос. Лошото момче на австралийския тенис обяви, че няма да вземе участие на US Open. Последният за сезона турнир от Големия шлем започва в Ню Йорк в понеделник.
За последно Кирьос игра на единично през март тази година. 30-годишният тенисист записа мач на двойки във Вашингтон през миналия месец, играейки заедно с френския ветеран Гаел Монфис, но след това заяви, че отново има проблеми с коляното.
Кирьос се оттегли и от планираното участие на смесени двойки с Наоми Осака.
Австралийският тенисист достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк през 2022 година, но след това не е играл на „Флашинг Медоус“.