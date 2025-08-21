Ник Кирьос отпадна от сметките и за US Open

Продължават здравословните проблеми на Ник Кирьос. Лошото момче на австралийския тенис обяви, че няма да вземе участие на US Open. Последният за сезона турнир от Големия шлем започва в Ню Йорк в понеделник.

За последно Кирьос игра на единично през март тази година. 30-годишният тенисист записа мач на двойки във Вашингтон през миналия месец, играейки заедно с френския ветеран Гаел Монфис, но след това заяви, че отново има проблеми с коляното.

Кирьос се оттегли и от планираното участие на смесени двойки с Наоми Осака.

Австралийският тенисист достигна до четвъртфиналите в Ню Йорк през 2022 година, но след това не е играл на „Флашинг Медоус“.