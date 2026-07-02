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Нико Уилямс е под въпрос за мача с Австрия поради лека контузия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
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испания ламин ямал нико уилямс без играчи реал мондиал 2026
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Треньорът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че крилото Нико Уилямс се бори с „незначителен проблем“ и вероятно ще пропусне мача от 1/16-финалите на световното първенство по футбол срещу Австрия в четвъртък.

„Нико беше много разстроен, помисли, че отново е сериозно контузен. За щастие, това не е така, просто е незначителен проблем“, каза треньорът на пресконференция.

„Ето защо вероятно няма да може да играе утре, но сме много оптимистични, че ще се върне в топ форма за следващия мач“, добави Де ла Фуенте, но не уточни с какви проблеми се бори Уилямс.

Уилямс беше фаулиран от Николас де ла Крус в последния мач от груповата фаза срещу Уругвай и куцаше след мача.

„Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново съм контузен след много трудна година“, написа играчът на Атлетик Билбао в социалните мрежи.

Този сезон той се бори с проблеми със слабините, наред с други травми.

Ако Испания се класира за осминафиналите, ще се изправи срещу Португалия или Хърватия.

Добрата новина за де ла Фуенте е свързана с звездата Ламин Ямал, който е достатъчно здрав, за да играе пълни мачове за Испания в елиминационните кръгове.

18-годишното крило на Барселона отбеляза само един гол, играейки едва 141 минути в трите мача на Испания от груповата фаза, което го прави може би единствената световна суперзвезда, която не се е отличила на това доминирано от топ играчи Световно първенство като Мбапе, Меси, Кейн, Винисиус и Холанд.

Минутите на Ямал бяха ограничени, за да се оптимизира възстановяването му от разкъсването на подколянното сухожилие на 22 април.

„Ламин може да играе колкото е необходимо“, каза Де Ла Фуенте.

„Бяхме доста предпазливи с него, както правим и при управлението на възстановяването на всички наши играчи, спазвайки срокове и следейки развитието на мачовете. Ламин се справя много добре сега и най-вече всички виждате колко много иска да играе“, добави наставникът.

Ямал имаше 24 гола и 17 асистенции във всички турнири за Барса, въпреки че пропусна последните шест мача от сезона в Ла Лига поради контузията си в подколянното сухожилие.

Испания получи още добри новини за контузените. Йереми Пино се възстанови, след като очевидно навехна лявото си рамо при победата на Испания над Уругвай, каза още Де Ла Фуенте. Крилото на Кристъл Палас е на разположение срещу Австрия.

Виктор Муньос също е готов, след като привлеченият от Ливърпул играч пропусна груповата фаза с мускулна травма.

„Виктор е в добра форма, но не е участвал в мачове от дълго време. В зависимост от развитието на мача ще видим дали мога да го включа или не“, каза Де Ла Фуенте.

Испания все още не е допуснала гол на това световно първенство, като записа три поредни сухи мрежи.

#Нико Уилямс

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