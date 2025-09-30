Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак?

След 19 години брак Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят, съобщава Page Six.

Според източници Кидман е опитвала да спаси брака, но Ърбан вече е напуснал семейния им дом в Тенеси и е на турне.

TMZ допълва, че двамата живеят разделено още от началото на лятото. Кидман се грижи за двете им деца и се опитва да държи семейството заедно.

Засега не е ясно дали ще последва официален развод.

Кидман и Ърбан се ожениха през юни 2006 г., година след като се запознаха. Преди това актрисата беше омъжена за Том Круз