БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
престижна награда никол кидман кинофестивала кан
Слушай новината

След 19 години брак Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят, съобщава Page Six.

Според източници Кидман е опитвала да спаси брака, но Ърбан вече е напуснал семейния им дом в Тенеси и е на турне.

TMZ допълва, че двамата живеят разделено още от началото на лятото. Кидман се грижи за двете им деца и се опитва да държи семейството заедно.

Засега не е ясно дали ще последва официален развод.

Кидман и Ърбан се ожениха през юни 2006 г., година след като се запознаха. Преди това актрисата беше омъжена за Том Круз

Последвайте ни

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
5
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Знаете ли че?

Космически рекорд - НАСА предаде съобщение на над 350 милиона километра
Космически рекорд - НАСА предаде съобщение на над 350 милиона километра
WhatsApp предлага функция за превод на съобщения WhatsApp предлага функция за превод на съобщения
Чете се за: 00:45 мин.
Космосът – пълен с боклук?! Космосът – пълен с боклук?!
Чете се за: 01:40 мин.
Историята на световния феномен Покемон Историята на световния феномен Покемон
Чете се за: 01:22 мин.
Защо Меркурий има гигантско ядро? Защо Меркурий има гигантско ядро?
Чете се за: 00:57 мин.
„Мета“ обмисля инвестиции в България след 2028 г. заради регионалния потенциал „Мета“ обмисля инвестиции в България след 2028 г. заради регионалния потенциал
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая? Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв. Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Първи стъпки към реализиране на проекта за Симеоновския лифт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ