Никол Нунева стана шампионка на двойки на турнир от ITF в Испания

Никол Нунева спечели титлата на двойки при девойките на турнир от категория J60 на ITF в Теута (Испания).

Българката и Лидия Бренън (Ирландия), поставени под №1 в схемата, триумфираха във финала след победа с 6:4, 7:5 над третите поставени Зелиха Нил Чукурлуоглу (Турция) и Милагрос Елена Пастушка (Канада).



Това е втора титла на двойки за Никол Нунева от турнири на ITF при девойките след успеха ѝ в Пазарджик на турнир от категория J30 през 2024 година.