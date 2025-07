Никола Цолов остана седми в квалификацията на "Спа" във Формула 3

Никола Цолов остана на седмо място в отложената квалификацията за Голямата награда на Белгия, осми кръг от шампионата Формула 3. Така българинът си осигури добра стартова позиция и в двете предстоящи състезания, като той ще потегли шести в спринта утре и седми в основното състезание в неделя.

Сред фаворитите за спечелването на титлата във Формула 3 единствено Цолов и Рафаел Камара записаха добри времена в пресявката, като лидерът в генералното класиране завъртя втората най-бърза обиколка на пистата "Спа-Франкоршан". Първоначално турът на бразилеца бе анулиран, заради излизане извън очертанията на пистата, но впоследствие от рейс контрола възстановиха времето на пилота на Трайдент.

Вторият в генералното класиране Тим Трамниц бе първи извън челните 12, които ще сменят местата си за спринтовото състзезание, и остана 13-и, докато съотборникът на Българския лъв в Кампос Рейсинг - Мари Боя, който е четвърти в класирането, даде едва 16-ото най-бързо време.

Квалификацията изненадващо спечели Брад Бенавидес с АИКС Рейсинг, който завъртя "Спа" за 2:04.253 минути. Камара се нареди втори с изоставане от 0.106 сек, докато Цолов бе по-бавен с 0.334 секунди от победителя.

WHAT. A. LAP!!



Brad Benavides takes his first @aramco Pole Position!! #F3 #BelgianGP pic.twitter.com/qt9omUEucV