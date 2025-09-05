БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Илиев: Можеше да реализираме още три-четири гола

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Капитанът на българския национален отбор по футбол за мъже до 21 г. бе точен в края на първото полувреме от дузпа, с което оформи крайното 3:0 срещу Гибралтар.

Български национален отбор по футбол за мъже до 21 г., Никола Илиев
Снимка: startphoto.bg
Капитанът на българския национален отбор по футбол за мъже до 21 г. Никола Илиев не скри задоволството си от успешното начало в квалификациите за европейското първенство в Албания и Сърбия през 2027 г.

Нападателят на Ботев Пловдив бе точен в края на първото полувреме от дузпа, с което оформи крайното 3:0 срещу Гибралтар, но той е категоричен, че "лъвовете" са могли да вкарат и още голове.

"Радостни сме, че взехме трите точки. Бяха много важни за нас. Първото полувреме играхме много добре. Интензитетът беше добре. След почивката паднаха оборотите, ще коментираме това с треньора", започна Илиев.

"Казахме си, че трябва да вкараме възможно най-много голове, за да премажем противника. Играхме по-добре. Можеше да реализираме още три-четири гола, но това е крайният резултат", заяви капитанът на младежката ни формация.

"Чака ни хубав мач срещу Азербайджан. Трябва да дадем всичко от себе си и да победим, за да имаме преднина в групата. Имаме шансове за класиране на Европейското първенство. Говорим си често. Това е най-голямата ни цел. Ще бъдем много радостни, ако се класираме. Даваме всичко от себе си и искаме да участваме на шампионата", добави той.

Убедителен старт на България U21 в квалификациите за Евро 2027
Убедителен старт на България U21 в квалификациите за Евро 2027
Георги Лазаров блесна в дебюта си за младежката ни формация.
Чете се за: 02:55 мин.
#Европейско първенство по футбол за мъже до 21 г. в Албания и Сърбия 2027 #Български национален отбор по футбол за мъже до 21 години #Никола Илиев

