ИЗВЕСТИЯ

Убедителен старт на България U21 в квалификациите за Евро 2027

Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Георги Лазаров блесна в дебюта си за младежката ни формация.

Български национален отбор по футбол за мъже до 21 г.
Снимка: startphoto.bg
България започна с победа участието си в квалификациите за европейското първенство по футбол за младежи до 21 години в Албания и Сърбия през 2027 година. На стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик "трикольорите", водени от треньора Александър Димитров, се справиха лесно с Гибралтар с 3:0. Всички голове паднаха преди почивката.

В шестата минута Кристиян Балов навлезе в наказателното поле на гостите и шутира силно, но топката беше избита от голлинията. Малко повече от минута след това Асен Митков центрира, а Борислав Рупанов отправи ножичен удар, но кълбото излезе в аут.

Надмощието за "лъвовете" продължи и в десетата минута, когато Асен Митков пусна за Михаил Полендаков, който върна за Никола илиев, но шутът му не намери целта.

В 17-ата минута България поведе в резултата. Митков финтира защитата на Гибралтар, а топката достигна до Георги Лазаров, който се отличи с попадение в дебюта си за националния отбор до 21 години.

Десет минути по-късно резултатът беше покачен на 2:0. Рупанов стреля с глава, а стражът на гостите изби точно на крака на Лазаров, който нямаше как да сбърка от съвсем близка дистанция.

Две минути преди почивката България получи правото да изпълни дузпа, след като шут на Борислав Рупанов срещна ръката на Тейлър Карингтън в наказателното поле. Главният съдия Артьом Гаспарян от Армения посочи бялата точка, а капитанът Никола Илиев не сбърка при изпълнението на 11-метровия наказателен удар.

След почивката темпото на игра спадна значително. В 55-ата минута Теодор Иванов отправи техничен удар от границата на наказателното поле, но топката мина покрай гредата, а шут на Илиев беше спрян от вратаря на Гибралтар.

В 65-ата минута Асен Митков се контузи и трябваше да бъде заменен от Антоан Стоянов.

Седем минути след това Мейсън центрира от фаул, а Джулиан Брито засече топката с глава и я насочи към горния десен ъгъл, но вратарят Алекс Божев изби в корнер.

В самия край на редовното време на двубоя защитникът Михаил Полендаков излезе принудително от игра, когато селекционерът Димитров вече беше изчерпал правото си на смени.

