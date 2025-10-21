Никола Саркози влезе в затвора – първият френски президент зад решетките от Втората световна война насам

Бившият френски президент Никола Саркози официално влезе в затвора, за да излежи 5-годишна присъда за „престъпен заговор“. Пред дома му в Париж десетки негови поддръжници се събраха, за да го изпратят – пяха Марсилезата и скандираха името му, докато колата му потегляше към затвора „Санте“.

Според обвинението, 70-годишният Саркози е получил милиони евро незаконно от покойния либийски лидер Муамар Кадафи за президентската си кампания през 2007 г. Той категорично отрича и вече е подал молба за освобождаване.

Ден преди да влезе зад решетките, Саркози се е срещнал с настоящия президент Еманюел Макрон. Така той стана първият френски лидер, който влиза в затвора след Втората световна война – последният беше маршал Филип Петен, осъден за сътрудничество с нацистите.