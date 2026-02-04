Никола Вучевич поема към ново предизвикателство в НБА

Черногорският баскетболист Никола Вучевич ще продължи кариерата си в Бостън Селтикс, след като Чикаго Булс се раздели с него след пет сезона и половина в Националната баскетболна асоциация.

Сделката включва трансфер на Вучевич и избор във втория кръг на драфта към Бостън, докато в обратната посока преминава Анфърни Саймънс, както и също избор във втория кръг, информира Eurohoops.net.

В Бостън разчитат 35-годишният център да внесе стабилност и ценен опит в състава, който традиционно има високи амбиции в плейофите. През настоящия сезон Вучевич записва средно по 16.9 точки, 9 борби и 3.8 асистенции на мач с екипа на Булс.

Двукратният участник в Мача на звездите има богата кариера в НБА, като преди престоя си в Чикаго е защитавал цветовете на Филаделфия 76ърс и Орландо Меджик. Преминаването му в Селтикс бележи поредна важна стъпка за един от най-постоянните европейски центрове в лигата.