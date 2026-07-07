Никола Йокич иска да остане в Денвър до края на кариерата си

Никола Йокич заяви, че желанието му е да остане в Денвър Нъгетс до края на кариерата си, въпреки че няма намерение да бърза с подписването на нов договор още това лято.

Трикратният носител на наградата за Най-полезен играч в НБА говори след победата на Сърбия над Босна и Херцеговина с 94:81 в световна квалификация. Центърът записа трипъл-дабъл за националния си отбор – 20 точки, 10 борби и 11 асистенции.

"Идеята ми е да подпиша следващото лято и да остана в Денвър до края на кариерата ми. Желанието ми е да играя за Денвър през остатъка от живота ми“, заяви Йокич.

Според ESPN сърбинът може да получи право на петгодишен договор на стойност 359.5 милиона долара през лятото на 2027 година, което би било най-големият контракт в историята на НБА.

През сезон 2025/26 Йокич отново беше сред най-добрите играчи в лигата със средно по 27.7 точки, 12.9 борби и 10.7 асистенции в 65 мача за Денвър. Той завърши втори в гласуването за MVP след Шей Гилджъс-Александър.

Йокич изведе Нъгетс до първата титла в историята на клуба през 2023 година, но през миналия сезон Денвър отпадна още в първия кръг на плейофите след поражение от Минесота Тимбърулвс.