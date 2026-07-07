БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Никола Йокич иска да остане в Денвър до края на кариерата си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Сръбската звезда не бърза с новия си договор, като през 2027 година може да подпише най-големия контракт в историята на НБА

Никола Йокич иска да остане в Денвър до края на кариерата си
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Никола Йокич заяви, че желанието му е да остане в Денвър Нъгетс до края на кариерата си, въпреки че няма намерение да бърза с подписването на нов договор още това лято.

Трикратният носител на наградата за Най-полезен играч в НБА говори след победата на Сърбия над Босна и Херцеговина с 94:81 в световна квалификация. Центърът записа трипъл-дабъл за националния си отбор – 20 точки, 10 борби и 11 асистенции.

"Идеята ми е да подпиша следващото лято и да остана в Денвър до края на кариерата ми. Желанието ми е да играя за Денвър през остатъка от живота ми“, заяви Йокич.

Според ESPN сърбинът може да получи право на петгодишен договор на стойност 359.5 милиона долара през лятото на 2027 година, което би било най-големият контракт в историята на НБА.

През сезон 2025/26 Йокич отново беше сред най-добрите играчи в лигата със средно по 27.7 точки, 12.9 борби и 10.7 асистенции в 65 мача за Денвър. Той завърши втори в гласуването за MVP след Шей Гилджъс-Александър.

Йокич изведе Нъгетс до първата титла в историята на клуба през 2023 година, но през миналия сезон Денвър отпадна още в първия кръг на плейофите след поражение от Минесота Тимбърулвс.

# Денвър Нъгетс #Никола Йокич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
2
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Замразява се договорът между "Боташ" и "Булгаргаз" за 15 месеца
3
Замразява се договорът между "Боташ" и...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност
4
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за...
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
5
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК – Бургас
6
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: НБА

Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара
Бостън Селтикс обвърза Немиаш Кета с нов договор за 56 милиона долара
Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор Хюстън Рокетс задържа Тари Ийсън с нов петгодишен договор
Чете се за: 00:57 мин.
Бостън изпрати звездата си Джейлън Браун във Филаделфия в замяна на Пол Джордж Бостън изпрати звездата си Джейлън Браун във Филаделфия в замяна на Пол Джордж
Чете се за: 02:15 мин.
Никола Вучевич се завръща в Орландо Меджик Никола Вучевич се завръща в Орландо Меджик
Чете се за: 02:30 мин.
ЛеБрон Джеймс напуска Лос Анджелис Лейкърс и ще продължи кариерата си в нов отбор ЛеБрон Джеймс напуска Лос Анджелис Лейкърс и ще продължи кариерата си в нов отбор
Чете се за: 03:45 мин.
Маркъс Смарт преминава в Хюстън и отново ще работи с Име Удока Маркъс Смарт преминава в Хюстън и отново ще работи с Име Удока
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите в НС
Парите на държавата: Започва обсъждането на Бюджет 2026 в комисиите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща Георги Вълчев: Идеята, че ние сме данъкоплатци, хвърляме пари на учителите и очакваме те да свършат всичко, не е работеща
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца След срещата Радев – Ердоган: Договорът с „Боташ“ се замразява за 15 месеца
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот Емил Дечев: Политиците трябва да позволяват на обществото да знае повече и за техния личен живот
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Забранено скачането: Рисковете от неспазване на предупреждението за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Повече права при пътуване със самолет: ЕП гласува актуализирани...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Издирването на Наталия: Повече от седмица продължава търсенето на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Политическото бъдеще на Марин Льо Пен: Ще има ли присъда срещу...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ