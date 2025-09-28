Николай Бухалов: Пожелавам на Бълагрия да спечели финала на Олимпийските игри

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Единственият български спортист с два златни медала от едни олимпийски игри поздрави волейболните национали.

николай бухалов
Слушай новината

Единственият български спортист с два златни медала от едни олимпийски игри Николай Бухалов пожела на мъжкия национален отбор по волейбол да се окичи със златни медали именно от олимпийски игри.

Многократният медалист от световни и европейски първенства и олимпийски игри изгледа финала на световното първенство в Пловдив, заедно с жители и гости на града. България отстъпи на Италия в битката за златото с 1:3 гейма.

"Действително, това е един голям успех. Имахме пропуски в сервиза, но нашите момчета по нищо не отстъпваха на италианския отбор. Това е един млад отбор, който има заряд и аз мятам, че след финала, те ще имат още по-голям хъс да побеждават", сподели той в интервю за БНТ

Според него отборът има реални шансове за медал от олимпийски игри.

"Аз бих им пожелал да победят точно на финала на Олимпийските игри. България няма такава титла във волейбола, така че точно там да ударим. Независимо кой ще бъде другият съперник", допълни Бухалов.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Николай Бухалов

