Николай Киров: Имаме още много работа да вършим

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) отличи слабата игра във въздуха като една от причините за загубата от Лудогорец.
Ботев (Пловдив) има още много работа за вършене, заяви старши треньорът на отбора Николай Киров след поражението с 1:2 срещу Лудогорец в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол.
"Изиграхме по-добра първа част. Бяхме компактни в защита и направихме доста преходи в атака. Изравнихме с един от тях, но в началото на втората част допуснахме гол и той промени ситуацията на терена. Във всеки двубой може да се вземе нещо, но само ако сме компактни. На такива места като това е трудно по друг начин", каза специалистът.
"Домакините имаха предимство във въздуха и това се видя при двете попадения. От това дойдоха проблемите", продължи той.
"Имаме още много работа да вършим. Имаме 14 нови, градим нов състав и всяка тренировка е важна. Като физика се видя през втората част, че все още имаме проблеми. Първенството върви, срещаме сериозни противници и трябва да печелим точки", каза още треньорът на Ботев.