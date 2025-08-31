Николай Киров: Имаме още много работа да вършим

Ботев (Пловдив) има още много работа за вършене, заяви старши треньорът на отбора Николай Киров след поражението с 1:2 срещу Лудогорец в мач от седмия кръг на българското първенство по футбол.

"Изиграхме по-добра първа част. Бяхме компактни в защита и направихме доста преходи в атака. Изравнихме с един от тях, но в началото на втората част допуснахме гол и той промени ситуацията на терена. Във всеки двубой може да се вземе нещо, но само ако сме компактни. На такива места като това е трудно по друг начин", каза специалистът.

"Домакините имаха предимство във въздуха и това се видя при двете попадения. От това дойдоха проблемите", продължи той.

"Имаме още много работа да вършим. Имаме 14 нови, градим нов състав и всяка тренировка е важна. Като физика се видя през втората част, че все още имаме проблеми. Първенството върви, срещаме сериозни противници и трябва да печелим точки", каза още треньорът на Ботев.