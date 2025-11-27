Николай Михайлов отпадна от състава на България за мача с Армения

Мъжкият национален отбор на България започва участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029.

По-късно днес от 19.15 часа “лъвовете” ще приемат Армения в среща от група Б на пресявките, която ще се изиграе в “Арена Ботевград”.

От състава за мача отпада Николай Михайлов.

Ето на кои състезатели ще разчита днес селекционерът Любомир Минчев:

Борислав Младенов - Виена (Австрия)

Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

Мартин Русев - Спартак Плевен

Димитър Димитров - Балкан

Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Иван Алипиев - Местре (Италия)

Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

Илиян Пищиков - Балкан

Константин Тошков - Балкан

Йордан Минчев - Кемниц (Германия)