Николай Михайлов отпадна от състава на България за мача с Армения

Любомир Минчев определи състава си за мача тази вечер.
Мъжкият национален отбор на България започва участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029.
По-късно днес от 19.15 часа “лъвовете” ще приемат Армения в среща от група Б на пресявките, която ще се изиграе в “Арена Ботевград”.
От състава за мача отпада Николай Михайлов.
Ето на кои състезатели ще разчита днес селекционерът Любомир Минчев:
Борислав Младенов - Виена (Австрия)
Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
Мартин Русев - Спартак Плевен
Димитър Димитров - Балкан
Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)
Иван Алипиев - Местре (Италия)
Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
Илиян Пищиков - Балкан
Константин Тошков - Балкан
Йордан Минчев - Кемниц (Германия)