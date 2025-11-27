БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Николай Михайлов отпадна от състава на България за мача с Армения

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Любомир Минчев определи състава си за мача тази вечер.

николай михайлов играе ямбол новия сезон нбл
Снимка: НБЛ
Мъжкият национален отбор на България започва участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029.

По-късно днес от 19.15 часа “лъвовете” ще приемат Армения в среща от група Б на пресявките, която ще се изиграе в “Арена Ботевград”.

От състава за мача отпада Николай Михайлов.

Ето на кои състезатели ще разчита днес селекционерът Любомир Минчев:

Борислав Младенов - Виена (Австрия)
Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
Мартин Русев - Спартак Плевен
Димитър Димитров - Балкан
Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)
Иван Алипиев - Местре (Италия)
Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
Илиян Пищиков - Балкан
Константин Тошков - Балкан
Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

#Български национален отбор по баскетбол за мъже #Николай Михайлов

