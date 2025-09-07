БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
Николай Митов спаси живота на свой футболист

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Изключително геройска постъпка от българския треньор.

николай митов новият треньор хебър пазарджик
В мача от 7-ия кръг на Втора лига между Спартак (Плевен) и Хебър, завършил 1:2, треньорът на гостите Николай Митов спаси живота на играча Марио Дадаков.

Още в първите минути след едно тежко единоборство Дадаков падна на земята в безпомощно състояние, гълтайки си езика. Тогава треньорът реагира светкавично - обърна футболиста настрани, поиска лед и успя лично да помогне на играча да възстанови дишането си.

Двубоят бе прекъснат за 18 минути, докато Дадаков получи медицинска помощ и бъде откаран с линейка в областната болница в Плевен. Там той останал под наблюдение със съмнение за комоцио, но състоянието му е стабилно. В болницата веднага пристигнал и президентът на Хебър Валентин Василев, за да окаже подкрепа.

#Марио Дадаков #Втора лига 2025/26 #ПФК Хебър Пазарджик #Николай Митов

