Николай Митов спаси живота на свой футболист

В мача от 7-ия кръг на Втора лига между Спартак (Плевен) и Хебър, завършил 1:2, треньорът на гостите Николай Митов спаси живота на играча Марио Дадаков.

Още в първите минути след едно тежко единоборство Дадаков падна на земята в безпомощно състояние, гълтайки си езика. Тогава треньорът реагира светкавично - обърна футболиста настрани, поиска лед и успя лично да помогне на играча да възстанови дишането си.

Двубоят бе прекъснат за 18 минути, докато Дадаков получи медицинска помощ и бъде откаран с линейка в областната болница в Плевен. Там той останал под наблюдение със съмнение за комоцио, но състоянието му е стабилно. В болницата веднага пристигнал и президентът на Хебър Валентин Василев, за да окаже подкрепа.