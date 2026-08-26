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Николай Младенов предупреди за "точка, от която няма връщане", ако мирният план за Газа се провали

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Израелската армия продължава да нанася удари срещу ивицата

българският дипломат николай младенов вече върховен представител газа
Снимка: БТА
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Върховният представител на Съвета за мир на Доналд Тръмп за Газа Николай Младенов предупреди за "точка, от която няма връщане", в случай че мирният план за палестинската територия, който в момента е в задънена улица, се провали.

Възобновяването на бойните действия в Газа би означавало, че "няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разгърната, и на място няма да остане нищо, което да бъде възстановено. Това не би било просто препятствие. Би било точка, от която няма връщане назад за никого", заяви Младенов пред Съвета за сигурност на ООН.

Израелската армия продължава да нанася удари срещу ивицата. Междувременно Израел се оплака на Съвета за мир относно хвърчилата, пускани от палестински деца, които през последните дни преминават границата, като ги причисли към военните дейности.

#върховен представител на Съвета за мир за Газа #мирен план #предупреждение #Провал #Николай Младенов

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