Николай Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в Закона за съдебната власт

Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Министърът представи последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от 52-ото Народно събрание, както и за създаването на нова антикорупционна комисия.

Николай Найденов акцентира върху усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет (ВСС) и предотвратяване на неправомерно влияние. Той запозна депутатите от Групата и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Участието на министър Найденов беше предвидено да е съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който обаче не се яви, без да представи мотиви за отсъствието си, което беше отбелязано от европейските парламентаристи.

В началото на юли промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др., бяха обнародвани в „Държавен вестник“. Те бяха приети от Народното събрание в края на юни.