БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:35 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в Закона за съдебната власт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Николай Найденов представи пред Комисията LIBE последните изменения в Закона за съдебната власт
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Правосъдният министър Николай Найденов беше изслушан от мониторингова група за демокрация, върховенство на закона и основни права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието. Министърът представи последните изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), приети от 52-ото Народно събрание, както и за създаването на нова антикорупционна комисия.

Николай Найденов акцентира върху усилията за обективност и доверие в процеса на реформи и защита на магистратите от намеса в работата им, както и на отговорността на институциите за осигуряване на обективност и прозрачност при избора им на Висш съдебен съвет (ВСС) и предотвратяване на неправомерно влияние. Той запозна депутатите от Групата и с промените, свързани с механизма за отговорност на главния прокурор, както и с предстоящото създаване на междуведомствен механизъм при изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека.

Участието на министър Найденов беше предвидено да е съвместно с представляващия Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев, който обаче не се яви, без да представи мотиви за отсъствието си, което беше отбелязано от европейските парламентаристи.

В началото на юли промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които уреждат избора на нов ВСС и Инспекторат към ВСС, детайлизират правомощията на съвета с отдавна изтекъл мандат, както и избора на и.ф. ръководители на съда, прокуратурата и др., бяха обнародвани в „Държавен вестник“. Те бяха приети от Народното събрание в края на юни.

#министър Николай Найденов #промени в Закона за съдебната власт #Закона за съдебната власт

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
4
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и...
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в пернишкия квартал "Изток"
5
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в...
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
6
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Сигурност и правосъдие

Румънският шофьор, предложил подкуп на полицаи в Чепеларе, остава в ареста
Румънският шофьор, предложил подкуп на полицаи в Чепеларе, остава в ареста
ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев
Чете се за: 01:12 мин.
Протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет Протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет
Чете се за: 01:12 мин.
Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол Повдигнаха обвинение и задържаха мъжа, шофирал с 4,6 промила алкохол
Чете се за: 01:22 мин.
По делото "Хасърджиев": Съдът отказа да измени мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис По делото "Хасърджиев": Съдът отказа да измени мерките на Симеон Дряновски и Анастасиос Михайлидис
Чете се за: 02:07 мин.
Започна делото за източването на над 3,3 млн. лева от театрите в Смолян и Разград Започна делото за източването на над 3,3 млн. лева от театрите в Смолян и Разград
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България одобри декларацията от Киев
Чете се за: 04:32 мин.
По света
След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със...
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ