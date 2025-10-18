БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Желязков: Очаквам повече, играта на Левски може да се развие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Треньорът на Левски София е доволен от представянето на своя отбор, въпреки малкото време за подготовка.

Николай Желязков
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Треньорът на Левски София Николай Желязков е сигурен, че представянето на волейболистите във водения от него отбор може значително да се подобри.

"Сините" победиха с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) Берое и в неделя ще защитават Суперкупата на България срещу Локомотив Авиа или Нефтохимик 2010.

"Поздравявам момчетата, че играха концентрирано. Загубихме 4-5 лесни точки, но е нормално за началото на сезона. Все пак спечелихме един полуфинал. Тази година направихме добра подготовка, но беше с много липси в състава, трима човека. Разпределителят дойде само преди седмица. Подготовката не беше идеална за мен. Трябваше да приемем това и да продължим напред. Очаквам повече, играта на Левски може да се развие. Има доста неща, които ще правим по-добре. Имаме ясни цели и задачи, които трябва да постигнем. Винаги се борим да печелим. Няма как да е друго. Всички са мотивирани утре да дадат всичко от себе си, за да имаме още една купа във витрината. Имаме много млади момчета, талантливи. Въпросът е да им даваме шансове да играят. Момчетата имат огромно желание, това е страхотно. На прав път сме. Надявам се да покажем добър волейбол. Утре ще бъде трудно, но ние сме създадени да се борим и да печелим", заяви Желязков след край на двубоя.

Свързани статии:

Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол
Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол
Възпитаниците на Николай Желязков се доближават до трета поредна...
Чете се за: 02:50 мин.
#Суперкупа на България по волейбол за мъже 2025 г. #ВК Левски София #Николай Желязков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
2
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
3
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
4
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
5
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
6
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Български волейбол

Дея спорт и ЦПВК започнаха с победи сезона в НВЛ за жени
Дея спорт и ЦПВК започнаха с победи сезона в НВЛ за жени
Мирослав Живков: Трудно е да се напасне нов отбор Мирослав Живков: Трудно е да се напасне нов отбор
Чете се за: 01:12 мин.
Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол Левски е първият финалист за Суперкупата на България по волейбол
Чете се за: 02:50 мин.
Суперкупа на България по волейбол: Левски - Берое (ГАЛЕРИЯ) Суперкупа на България по волейбол: Левски - Берое (ГАЛЕРИЯ)
Волейболният шампион Левски представи състава си за сезон 2025/26 Волейболният шампион Левски представи състава си за сезон 2025/26
Чете се за: 01:50 мин.
Перфектен дебют за Симеон Николов в първенството на Русия Перфектен дебют за Симеон Николов в първенството на Русия
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР) "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Ние се опитваме да помагаме": Разбиха и ограбиха офиса...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ