Николай Желязков: Очаквам повече, играта на Левски може да се развие

Треньорът на Левски София Николай Желязков е сигурен, че представянето на волейболистите във водения от него отбор може значително да се подобри.

"Сините" победиха с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17) Берое и в неделя ще защитават Суперкупата на България срещу Локомотив Авиа или Нефтохимик 2010.

"Поздравявам момчетата, че играха концентрирано. Загубихме 4-5 лесни точки, но е нормално за началото на сезона. Все пак спечелихме един полуфинал. Тази година направихме добра подготовка, но беше с много липси в състава, трима човека. Разпределителят дойде само преди седмица. Подготовката не беше идеална за мен. Трябваше да приемем това и да продължим напред. Очаквам повече, играта на Левски може да се развие. Има доста неща, които ще правим по-добре. Имаме ясни цели и задачи, които трябва да постигнем. Винаги се борим да печелим. Няма как да е друго. Всички са мотивирани утре да дадат всичко от себе си, за да имаме още една купа във витрината. Имаме много млади момчета, талантливи. Въпросът е да им даваме шансове да играят. Момчетата имат огромно желание, това е страхотно. На прав път сме. Надявам се да покажем добър волейбол. Утре ще бъде трудно, но ние сме създадени да се борим и да печелим", заяви Желязков след край на двубоя.