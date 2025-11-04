Николай Желязков: Участието ни в Шампионската лига носи само позитиви

Волейболистите на Левски София стартират участието си в тазгодишното издание на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. "Сините" започват от втори кръг на квалификациите в надпреварата, като се изправят срещу хърватския МОК Мурса Осийек. Първата среща помежду им е днес, 4 ноември, от 19:00 ч. в Осийек.

Старши треньорът Николай Желязков заяви, че тимът му има своите шансове, а бонус е домакинството във втория мач.

"Ако трябва да гледаме картината до влизане в групите - ако този съперник е преодолим, то отборите на Лас Палмас или Олимпиакос в следващия кръг са с доста по-класни състезатели, ще бъде много по-тежко. Да не кажа, че те може би са фаворити", заяви специалистът.