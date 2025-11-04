БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП...
Чете се за: 00:47 мин.
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
Скача таксата за издаване на лична карта
Чете се за: 01:37 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 11:07 мин.
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:30 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Желязков: Участието ни в Шампионската лига носи само позитиви

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Левски гостува днес на хърватския МОК Мурса Осийек във втория кръг на квалификациите в Шампионската лига.

Николай Желязков
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Волейболистите на Левски София стартират участието си в тазгодишното издание на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. "Сините" започват от втори кръг на квалификациите в надпреварата, като се изправят срещу хърватския МОК Мурса Осийек. Първата среща помежду им е днес, 4 ноември, от 19:00 ч. в Осийек.

Старши треньорът Николай Желязков заяви, че тимът му има своите шансове, а бонус е домакинството във втория мач.

"Ако трябва да гледаме картината до влизане в групите - ако този съперник е преодолим, то отборите на Лас Палмас или Олимпиакос в следващия кръг са с доста по-класни състезатели, ще бъде много по-тежко. Да не кажа, че те може би са фаворити", заяви специалистът.

"Но ние имаме нашите шансове. Смятам, че ако сме добре, здрави и дадем най-добрия волейбол, на който сме способни, имаме тази възможност. И един бонус повече е фактът, че вторите срещи са при нас. В такава конфигурация, когато се играе, знаете, че има златен гейм и той е на наш терен все пак. Надявам се да успеем да влезем в групите, защото това са мачове, които повдигат нивото на един отбор. Нашето участие през миналата година помогна за това, независимо, че губихме и спечелихме само една среща. Но двубоите, които направихме, много от тях бяха равностойни и близки. Те дадоха едно много високо ниво на волейбол. Тези мачове ще дадат възможност на нашите млади момчета за първи път да се докоснат до този волейбол на най-високо ниво в Европа. Така, че това са само позитиви“, категоричен бе той.

#МОК Мурса Осийек #Волейболна Шампионска лига за мъже 2025/26 #ВК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
2
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на протест - искат мерки срещу трафика на тирове
3
"Всичко се клати, ще ни паднат къщите": Божурище на...
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
4
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
5
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Скача таксата за издаване на лична карта
6
Скача таксата за издаване на лична карта

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Български волейбол

Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига по волейбол
Марица (Пловдив) вече е в Загреб за първия си мач от Шампионската лига по волейбол
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.
Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата" Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 10:52 мин.
Борис Начев и Падуа спечелиха дербито с Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава си Борис Начев и Падуа спечелиха дербито с Гротадзолина с Георги Татаров и Илия Петков в състава си
Чете се за: 01:35 мин.
Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия
Чете се за: 02:17 мин.
ЦСКА постигна категорична победа над Дея Спорт в женското волейболно първенство ЦСКА постигна категорична победа над Дея Спорт в женското волейболно първенство
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
НА ЖИВО: Мигранти от Китай бяха задържани на ГКПП "Кулата"
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво "България на прага на еврозоната" - конференция на високо ниво
Чете се за: 11:07 мин.
У нас
Дейвид Бекъм получи рицарско звание Дейвид Бекъм получи рицарско звание
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Българските евромонети - къде и как се секат?
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Мюмюн Искендер остава кмет на Минерални бани
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ню Йорк избира нов кмет: Кои са основните кандидати и кого подкрепя...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ