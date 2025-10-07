Нобеловата седмица започна с откритие за имунната система

Трима учени – двама американци и един японец – получиха Нобеловата награда за физиология или медицина за 2025 г. за своите изследвания върху механизма, по който човешкото тяло контролира имунната система. Това отличие постави началото на Нобеловата седмица, която ще завърши с обявяването на Нобеловия лауреат за мир на 10 октомври.

Тази година интересът към наградите е изключително голям, тъй като американският президент Доналд Тръмпе сред номинираните за Нобелова награда за мир. По волята на създателя на наградите Алфред Нобел, отличието трябва да бъде присъдено на личност, която е допринесла най-много за международното сътрудничество, прекратяването на конфликти и насърчаването на мира.

Междувременно Шведската кралска академия на науките, която присъжда наградите за химия, физика и икономика, изрази загриженост за академичната свобода в САЩ. Според нейната вицепрезидентка Илва Енгстрьом, въведените от администрацията на Тръмп мерки могат да доведат до ограничаване на научните изследвания и образованието.

От Белия дом обаче отричат подобни твърдения, като заявяват, че новите политики целят повече ефективност и подкрепа за иновациите.

Макар имената на номинираните да се пазят в тайна, някои държави – Камбоджа, Израел и Пакистан – вече обявиха, че са номинирали Тръмп.

Тъй като обаче номинациите са подадени след крайния срок (31 януари), американският президент ще бъде разгледан за следващата година.