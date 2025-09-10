Нойер може да облече националната фланелка отново

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер може да се завърне в националния отбор на Германия, заяви неговият агент Томас Крот.

"Той е в отлична форма и се представя по най-добрия начин. Ако Юлиан Нагелсман има проблем на тази позиция, Мануел е здрав и ако бъде помолен да играе със сигурност няма да откаже", каза той в интервю за вестник "Франкфуртер Рундшау".

На въпрос дали капитанът на Байерн, който скоро ще навърши 40 години, все още ще бъде достатъчно добър за световното първенство догодина, Крот отговори: "Ако дам ясен отговор сега, ще отворя кутия с червеи".

Нойер се оттегли от националния отбор след Евро 2024 в Германия, а вратарят на Барселона Марк-Андре тер Щеген беше избран от треньора Юлиан Нагелсман за нов номер 1. Тер Щеген обаче ще отсъства дълго време, след като претърпя операция на гърба през юли. Той няма да се завърне навреме за края на квалификациите за световното първенство, които продължават до средата на ноември.

Нагелсман каза, че Тер Щеген ще остане първи избор, ако получи редовно игрово време и на клубно ниво, но той ще бъде трети страж на Барселона този сезон. Оливер Бауман и Александър Нюбел наскоро си поделяха задълженията на вратата, но Бауман беше първият избор за мачовете от квалификациите за световното първенство този месец срещу Словакия и Северна Ирландия, пише ДПА.