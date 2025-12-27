БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Върджил ван Дайк относно критиките: Твърде много шум се вдига

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Европейски футбол
Ще бъде много трудно за следващото поколение, коментира защитникът на Ливърпул.

върджил ван дайк относно критиките твърде шум вдига
Снимка: БТА
Защитникът на Ливърпул Върджил ван Дайк сподели позицията си относно критиките в социалните мрежи.

Твърде много шум се вдига. Ще бъде много трудно за следващото поколение. Има все повече платформи за коментари и Мохамед Салах и аз постоянно казваме на младите играчи да стоят далеч от социалните мрежи. Често чувате: „Просто трябва да го преодолеете.“ Не, това не работи. Нека просто играем футбол. Така се правеше преди 10, 20 години и всички станаха легенди“, заяви Ван Дайк пред The Times.

Нидерландецът вярва, че социалните мрежи могат да се използват за много положителни неща, но са опасно място за футболистите. Той отбеляза, че бившите топ играчи, които се появяват по телевизията, по-специално, имат отговорност да не прекрачват границата.

Не казвам, че никога не трябва да критикувате, но от друга страна, трябва да помните как се грижим за следващото поколение играчи“, добави защитникът.

Ван Дайк играе за Ливърпул от 2018 г. 34-годишният нидерландец е двукратен шампион на Англия и победител в Шампионската лига.

