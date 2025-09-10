БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Нойер няма намерение да се завърне в националния отбор на Германия

Спорт
Вратарят опроверга думите на неговия агент Томас Крот.

Мануел Нойер
Снимка: БТА
Вратарят Мануел Нойер няма намерение да се завръща в националния отбор по футбол, въпреки че неговият агент загатна за обратното в интервю във вторник. Стражът на Байерн Мюнхен е категоричен, че е напълно фокусиран върху играта си на клубно ниво.

"Първо, никой не ме е питал. Концентрацията ми е изцяло върху Байерн Мюнхен, където има достатъчно за постигане. Не мисля за националния отбор в момента", заяви Нойер, цитиран от агенция ДПА.

Само преди часове неговият агент Томас Крот заяви в интервю за "Франкфуртер Рундшау", че клиентът му не би отхвърлил повиквателна от националния селекционер Юлиан Нагелсман. Той добави, че Нойер е в най-добрата си форма и ако отборът има проблем на вратарския пост, може да намери решение в него.

Наскоро бившите национали Лотар Матеус и Томас Мюлер подкрепиха почти 40-годишния страж за потенциалното му завръщане в националния отбор. В сряда същото мнение изрази и почетният президент на Байерн Ули Хьонес.

"На световното първенство трябва да играят само най-добрите футболисти, с които разполага една страна. В Германия Ману е най-добрият. Той трябва да играе, ако е в добро здраве", каза Хьонес.

