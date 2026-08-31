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Номинациите за "Златната топка“ стават ясни на 8 септември

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Спорт
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Победителят в престижната анкета ще бъде коронясан на церемония в Лондон на 26 октомври

Номинациите за "Златната топка“ стават ясни на 8 септември
Снимка: БГНЕС
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Списъкът с футболистите, които ще се борят за "Златната топка“, ще бъде обявен на 8 септември, съобщиха организаторите на престижната анкета от "Франс Футбол“.

Носителят на отличието ще стане известен на 26 октомври, когато в Лондон ще се проведе официалната церемония по награждаването на най-добрия футболист в света.

Предстои да бъдат определени играчите, които с представянето си през изминалия сезон са заслужили място сред претендентите за едно от най-значимите индивидуални отличия във футбола.

Актуалният носител на "Златната топка“ е нападателят на Пари Сен Жермен и националния отбор на Франция Усман Дембеле.

Абсолютният рекорд по спечелени отличия принадлежи на Лионел Меси. Аржентинецът е триумфирал в анкетата общо осем пъти.

"Златната топка“ се връчва от 1956 година, а първият победител в историята на наградата е английският нападател Стенли Матюс.



#Златна топка 2026 година

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