Норвегия събра двуцифрен брой златни медали на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

Норвегия е първата нация на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, която събра двуцифрен брой златни и общ брой медали. След осмия ден на Игрите норвежците имат 10 златни медала и общо 20 отличия, с който актив остават категоричен лидер в подреждането по нации.

Домакините от Италия остават на 2-о място, следвани от САЩ. Австрия се изкачи на 4-о място, след като днес прибави четвъртата си олимпийска титла.

България е на 23-о място с двата бронзови медала, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

Първи златен медал спечели Бразилия днес. 59 състезания от всичките 116 са минали до момента.