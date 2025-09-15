Нощни дронове над Европа — нова фаза ли е в конфликта Русия–Украйна?

Няколко нощни полета на дронове — вероятно руски — над държави от ЕС и НАТО и дори случаи, когато самолети реагираха, накараха хората да се запитат: започва ли нещо ново в конфликта между Киев и Москва или просто имаме ново голямо предизвикателство за сигурността в Черно море и в цяла Европа?

Какво се случи?

Дронове влязоха в полското и румънското небе; НАТО отвърна и за първи път откри огън по такива дронове над Полша.

Полша активира Член 4 от НАТО — това значи спешни консултации, защото се смята, че е застрашена.

НАТО и ЕС засилват готовността си по Източния фланг — от Балтийско до Черно море.

Русия прави военни учения, включително с МиГ-31 и хиперзвукови ракети, а в отговор НАТО обсъжда как да не харчи скъпи ракети за евтини дронове-примамки.



Какво казват експертите

Дроновете вероятно са тест — проверяват реакцията и системите за ранно предупреждение на НАТО.

Има военни и политически причини: проверка на ПВО, тестване на единството в НАТО и реакцията на САЩ.

Европа трябва да усилва собствената си отбрана — не може да разчита само на САЩ.



Какво правят България и другите

България засилва охраната по североизточния си фланг и следи ситуацията по Черно море.

НАТО работи по тактики, за да не се пилеят скъпи ракети срещу много евтини дронове.

ЕС говори за възраждане на собствена военна индустрия и независими отбранителни способности.



Защо е важно?

Ако тези атаки се увеличат, може да се вдигне напрежението в региона — не само за Украйна, а и за държавите от ЕС и НАТО.

Дроновете са евтини и лесни за използване — това прави отбраната по-сложна и скъпа.

Европа започва да осъзнава, че трябва да инвестира в технологии, заводи и собствени сили за сигурност.



Това е сериозно предупреждение — не просто единичен инцидент.

НАТО и ЕС взимат мерки, но предстои много работа и реиндустриализация на европейската отбрана.

България е част от мерките и може да участва в нови проекти за производство на военна техника.





