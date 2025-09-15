БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

Нощни дронове над Европа — нова фаза ли е в конфликта Русия–Украйна?

от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Полша - дронове
Снимка: БТА, архив
Няколко нощни полета на дронове — вероятно руски — над държави от ЕС и НАТО и дори случаи, когато самолети реагираха, накараха хората да се запитат: започва ли нещо ново в конфликта между Киев и Москва или просто имаме ново голямо предизвикателство за сигурността в Черно море и в цяла Европа?

Какво се случи?
Дронове влязоха в полското и румънското небе; НАТО отвърна и за първи път откри огън по такива дронове над Полша.
Полша активира Член 4 от НАТО — това значи спешни консултации, защото се смята, че е застрашена.
НАТО и ЕС засилват готовността си по Източния фланг — от Балтийско до Черно море.
Русия прави военни учения, включително с МиГ-31 и хиперзвукови ракети, а в отговор НАТО обсъжда как да не харчи скъпи ракети за евтини дронове-примамки.


Какво казват експертите
Дроновете вероятно са тест — проверяват реакцията и системите за ранно предупреждение на НАТО.
Има военни и политически причини: проверка на ПВО, тестване на единството в НАТО и реакцията на САЩ.
Европа трябва да усилва собствената си отбрана — не може да разчита само на САЩ.


Какво правят България и другите
България засилва охраната по североизточния си фланг и следи ситуацията по Черно море.
НАТО работи по тактики, за да не се пилеят скъпи ракети срещу много евтини дронове.
ЕС говори за възраждане на собствена военна индустрия и независими отбранителни способности.


Защо е важно?
Ако тези атаки се увеличат, може да се вдигне напрежението в региона — не само за Украйна, а и за държавите от ЕС и НАТО.
Дроновете са евтини и лесни за използване — това прави отбраната по-сложна и скъпа.
Европа започва да осъзнава, че трябва да инвестира в технологии, заводи и собствени сили за сигурност.


Това е сериозно предупреждение — не просто единичен инцидент.
НАТО и ЕС взимат мерки, но предстои много работа и реиндустриализация на европейската отбрана.
България е част от мерките и може да участва в нови проекти за производство на военна техника.


