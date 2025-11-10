Нощта, в която театърът не заспива: Европа празнува сценичното изкуство

На 15 ноември театърът ще заживее свой „нощен живот“ – защото предстои 13-тата Нощ на театрите. Събитието се провежда едновременно в десетки европейски държави и превръща съботната вечер в празник на сценичното изкуство.

Тази година темата е „Нощният живот на театъра“, а вместо плакати по улиците, проектът #НощниПерсонажи оживява онлайн и по екраните на метрото в София. Това е част от новата зелена програма – без хартиени материали, само дигитално изкуство и модерни идеи.

В специалната фото и видео поредица на фотографа Драгомир Спасов участват известни актьори и творци като Юлиан Вергов, Теодора Духовникова, Владимир Пенев, Дарин Ангелов, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев и други. Видео частта е заснета в стил noir в нощен бар в сърцето на София, под режисурата на Илия Стоянов.

Организаторката Мария Панайотова споделя, че за последните 12 години Нощта на театрите е събрала над 600 000 зрители – хора, които вярват, че сцената може да вдъхновява и обединява.

Инициативата е част от „Европейската нощ на театъра“, започнала във Франция, и има за цел да обедини млади хора, артисти и зрители от цяла Европа.

Програмата тази година включва театрални представления, изложби и пърформанси - всичко това отново ще докаже, че изкуството никога не заспива.