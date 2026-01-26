Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс заговори за отказване

Биатлонистката е спортист номер 1 на Германия за 2025-а и носителката на два златни медала от Световно първенство.
Носителката на Световната купа по биатлон Франциска Пройс намекна, че може да се оттегли от спорта веднага след Зимните олимпийски игри следващия месец.
След Игрите в Милано-Кортина през март ще има още три кръга от Световната купа, но 31-годишната Пройс може да не участва.
„Може би това бяха последните ми състезания от Световната купа. Затова съм щастлива да бъда тук отново“, каза тя пред ARD след старта в Нове Место в неделя.
Тя се класира трета в индивидуалната надпревара в петък, но 13-а в масовия старт в неделя. Пройс се бори през целия сезон, за да повтори успеха си от последната кампания, като към проблемите й се добави и коронавирусна инфекция.
„Трябва да се гледа на нещата в контекст. Франци имаше състезание, от което не беше доволна и което, разбира се, беше си представяла по различен начин. Олимпийските игри и спечелването на индивидуален медал са последната цел в кариерата й", коментира спортният директор на германския тим Феликс Битерлинг.
Олимпийските състезания по биатлон започват в Антерселва на 8 февруари.