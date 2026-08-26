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Нотингам постигна съгласие за привличането на Лиъм Делап

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Спорт
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Англичанинът ще смени Челси с Форест.

Нотингам постигна съгласие за привличането на Лиъм Делап
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Английският футболен клуб Нотингам Форест постигна съгласие с Челси за привличането на нападателя Лиъм Делап за 45 милиона паунда, което ще се превърне в рекорден трансфер за отбора, съобщава ДПА.

23-годишният англичанин ще потърси ново начало на "Сити Граунд", след като разбра, че не присъства в плановете на новия мениджър на "сините" от Лондон - Шаби Алонсо. Испанският наставник ясно демонстрира намеренията си, оставяйки го да тренира отделно от съотборниците си, а фланелката му с номер 9 беше дадена на Жоао Педро.

Лиъм, който е син на бившия защитник с над 350 мача във Висшата лига Рори Делап, ще играе за трети отбор в последните три сезона, след като Форест се съгласи да го привлече за сума, която може да нарасне до 50 милиона паунда с бонусите.

Въпреки че младият нападател отбеляза едва две попадения във всички турнири през миналата кампания, Челси ще реализира печалба от продажбата, след като го закупи за 30 милиона паунда от Ипсуич Таун преди година.

Юношата на Манчестър Сити ще донесе нужната алтернатива в атаката на тима на Оливер Глазнер, който загуби два поредни мача на старта на сезона срещу Лийдс Юнайтед, включително при отпадането във втория кръг на Купата на лигата снощи с 0:2.

#Лиъм Делап #ФК Нотингам Форест #ФК Челси

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