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Гасперини преди мача с Интер: Те са еталонът в първенството

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Спорт
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Наставникът на Рома е доволен от показаното от тима от началото на сезона.

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Снимка: БТА
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Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини остана доволен след победата с 2:0 като гост над Торино в Серия „А“. От началото на сезона „вълците“ са с пълен актив от 12 точки, заедно с шампионите от Интер. Именно двата отбора ще се срещнат в следващия кръг.

„Джалоросите“ запазиха перфектния си старт в Серия А с четири победи от четири мача, а Дониел Мален отново се разписа, натрупвайки шест гола в първите четири шампионатни срещи на римския тим.

„Прекрасно е за феновете и за всеки, който обича футбола, да вижда шампиони като Мален и Дибала да си сътрудничат и да създават голови положения от нищото в почти всеки мач“, заяви Гасперини пред DAZN Italia.

„Ясно е, че това са двама изключително талантливи индивидуални футболисти, а и се допълват чудесно като тандем. Те си партнират отлично, за да създават голове в много от срещите“, добави наставникът на Рома.

По повод смяната на Дониел Мален, Джан Пиеро Гасперини обясни:

„Трябва да накараме всички в състава да вдигнат нивото си. Това беше третият ни мач за осем дни и не може постоянно да разчитаме някои футболисти да изиграват пълни 90 минути. Ако успеем да им осигурим 20-30 минути почивка, това може да се окаже от решаващо значение в дългосрочен план. Трябва също така да накараме онези, които следват примера на шампиони като Дибала и Мален, да израснат и да бъдат готови да поемат водеща роля. Ако успеем да постигнем това, целият отбор ще стане по-силен“, каза треньорът.


Колкото до предстоящия двубой срещу шампиона Интер, специалистът добави:

„Имаме няколко дни за подготовка. През миналия сезон имаше голяма разлика между двата тима, но при нас последва възход в резултатите, нагласата и манталитета. Ясно е, че Интер е еталонът в първенството - силен отбор, сочен от всички за най-добрия в Италия, макар че според мен Комо се доближава до това ниво. За нас това е възможност да се конкурираме с най-добрите и да покажем, че можем да се представим по-добре, отколкото в последните си мачове“, завърши Гасперини.

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#ФК Рома #Джан Пиеро Гасперини

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