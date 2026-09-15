Гасперини преди мача с Интер: Те са еталонът в първенството

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини остана доволен след победата с 2:0 като гост над Торино в Серия „А“. От началото на сезона „вълците“ са с пълен актив от 12 точки, заедно с шампионите от Интер. Именно двата отбора ще се срещнат в следващия кръг.

„Джалоросите“ запазиха перфектния си старт в Серия А с четири победи от четири мача, а Дониел Мален отново се разписа, натрупвайки шест гола в първите четири шампионатни срещи на римския тим.

„Прекрасно е за феновете и за всеки, който обича футбола, да вижда шампиони като Мален и Дибала да си сътрудничат и да създават голови положения от нищото в почти всеки мач“, заяви Гасперини пред DAZN Italia.

„Ясно е, че това са двама изключително талантливи индивидуални футболисти, а и се допълват чудесно като тандем. Те си партнират отлично, за да създават голове в много от срещите“, добави наставникът на Рома.

По повод смяната на Дониел Мален, Джан Пиеро Гасперини обясни:

„Трябва да накараме всички в състава да вдигнат нивото си. Това беше третият ни мач за осем дни и не може постоянно да разчитаме някои футболисти да изиграват пълни 90 минути. Ако успеем да им осигурим 20-30 минути почивка, това може да се окаже от решаващо значение в дългосрочен план. Трябва също така да накараме онези, които следват примера на шампиони като Дибала и Мален, да израснат и да бъдат готови да поемат водеща роля. Ако успеем да постигнем това, целият отбор ще стане по-силен“, каза треньорът.



Колкото до предстоящия двубой срещу шампиона Интер, специалистът добави: