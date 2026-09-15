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Киву: Изборът на стартовите 11 ми създава главоболия

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Треньорът на Интер похвали играчите си след поредната победа в Серия "А".

Кристиан Киву
Снимка: БГНЕС
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Треньорът на Интер Кристиан Киву похвали отбора си след победата с 5:3 над Удинезе в понеделник вечер. Шампионите на Италия продължават да нямат грешна стъпка в първенството и са с пълен актив от 12 точки след първите 4 кръга.

„Това са нашите качества и това, което умеем да правим. Можем да бележим много голове и да поддържаме високо ниво, така че - с изключение на първите 25 минути, когато се опитвахме да правим определени неща без нужната енергия, а Удинезе се възползва отлично от нагласата ни - успяхме да реагираме добре“, заяви Киву пред Sky Sport Italia.

„Останахме в мача, не искахме да загубим и съм доволен от това. Трябва също така да анализирам какво не проработи и какво вероятно не съм успял да предам на отбора. Всъщност донякъде го очаквах, защото Шампионската лига наистина изцежда силите ни“, коментира наставникът на Интер.

Това е четвъртият път през тази година, в който Интер отбелязва поне пет гола в мач от Серия А, а освен това е най-резултатният тим в Италия през настоящия сезон с 14 попадения.

Но отборът, воден от Кристиан Киву, допусна и осем гола в четири мача. Попитан дали това го притеснява, специалистът отговори: „Ако не кажа, че се притеснявам, значи не съм треньор. Това е съвременният футбол - играе се с голяма интензивност. На мен ми харесва този стил на игра, дори и да крие рискове. Много ми хареса голът за 2:2, който дойде след бързо отнемане на топката. Не сме перфектни и знаем, че ни предстои много работа и имаме аспекти, в които трябва да се подобрим“, добави бившият защитник.

„Стремим се да добавим нови елементи и да подобрим възможностите за ротация на състава, така че всеки да се чувства важен. Клубът сглоби толкова добър състав, че изборът на стартовите 11 ми създава главоболия. Разполагаме с повече опции и дълбочина на състава“, каза още Киву.

В събота на „Стадио Олимпико“ Интер се изправя срещу Рома - сблъсък между два тима, които имат пълен актив от точки след четири кръга.

„Трябва да се стараем да даваме най-доброто от себе си и да запазим идентичността си, водени от нашите ценности и принципи - както тактически, така и човешки. Ключът е в намирането на правилния баланс - да правим определени неща, без да губим идентичността на тази група. Някои от играчите не преминаха пълна предсезонна подготовка и трябва да влязат във форма“, завърши треньорът на отбора от Милано.

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#Серия А 2026/2027 #Кристиан Киву #Интер

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