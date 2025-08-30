Нов "дабъл-дабъл" на Йокич отказа Португалия на Евробаскет

Сърбия победи Португалия с 80:69 в мач от груповата фаза на европейското първенство по баскетбол за мъже. Това бе втора поредна победа за западната ни съседка, която води в класирането на група А с пълен актив от 4 точки.

Звездата на сърбите Никола Йокич се отличи с нов "дабъл-дабъл" за успеха - 23 точки и 10 борби. Диого Брито отбеляза 22 точки за португалците в двубоя, игран в латвийската столица Рига.

В друг мач в тази група Латвия постигна първа победа след успех над Естония със 72:70.

В група Б Финландия надигра Великобритания с резултат 109:79. Лаури Маркканен отбеляза зашеметяващите 43 точки за финландците.

Литва пък надделя над Черна гора с 94:67. Балтийците поставиха рекорд по брой асистенции в един мач на европейско първенство. Литовците направиха 35 асистенции и подобриха предишния рекорд от 2001 г, когато югославските баскетболисти направиха 33 асистенции в мач срещу Естония (113:58).

Това е втори рекорд за Литва на европейското първенство. В първия си мач на турнира литовците направиха най-много борби в една среща - 57.