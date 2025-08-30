БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нов "дабъл-дабъл" на Йокич отказа Португалия на Евробаскет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Литва постави ново историческо постижение, докато Лаури Марканен продължава да блести за Финландия.

Португалия - Сърбия /баскетбол, мъже/, Никола Йокич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Сърбия победи Португалия с 80:69 в мач от груповата фаза на европейското първенство по баскетбол за мъже. Това бе втора поредна победа за западната ни съседка, която води в класирането на група А с пълен актив от 4 точки.

Звездата на сърбите Никола Йокич се отличи с нов "дабъл-дабъл" за успеха - 23 точки и 10 борби. Диого Брито отбеляза 22 точки за португалците в двубоя, игран в латвийската столица Рига.

В друг мач в тази група Латвия постигна първа победа след успех над Естония със 72:70.

В група Б Финландия надигра Великобритания с резултат 109:79. Лаури Маркканен отбеляза зашеметяващите 43 точки за финландците.

Литва пък надделя над Черна гора с 94:67. Балтийците поставиха рекорд по брой асистенции в един мач на европейско първенство. Литовците направиха 35 асистенции и подобриха предишния рекорд от 2001 г, когато югославските баскетболисти направиха 33 асистенции в мач срещу Естония (113:58).

Това е втори рекорд за Литва на европейското първенство. В първия си мач на турнира литовците направиха най-много борби в една среща - 57.

#Национален отбор на Литва по баскетбол #Национален отбор на Финландия по баскетбол #Евробаскет 2025 за мъже #Национален отбор на Сърбия по баскетбол #Национален отбор на Латвия по баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
1
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
2
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
4
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
5
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
6
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Европейски баскетбол

Германия победи Швеция и постигна втори успех на Евробаскет
Германия победи Швеция и постигна втори успех на Евробаскет
Полша не спря Лука Дончич, но разочарова Словения на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Полша не спря Лука Дончич, но разочарова Словения на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:22 мин.
Гърция неутрализира Италия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Гърция неутрализира Италия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:37 мин.
Франция не показа колебания срещу Белгия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Франция не показа колебания срещу Белгия на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:30 мин.
Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Грузия полетя срещу европейския шампион на старта на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.
Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025 Сърбия стартира с убедителна победа на Евробаскет 2025
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Ивайло Мирчев: Завладяната държава е темата на нашия вот на недоверие
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила Над 100 декара е обхванал пожарът в Рила
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх 148 години от Шипченската епопея: Пресъздават събитията на историческия връх
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос 19-годишно момче е загинало в тежката катастрофа край Айтос
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Слънчева събота, в неделя ще вали и гърми
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Повечето мита на Тръмп са незаконни, постанови съд в САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Нови руски удари в Днипропетровск и Запорожие
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ