Нов математически ИИ впечатлява с резултати, по-високи от човешките

Китайски екип представи нов модел изкуствен интелект, специализиран в решаването на сложни математически задачи. Моделът е с отворен код и може свободно да се използва от учени и разработчици.

Това, което го отличава, е способността му не само да дава верни отговори, но и да показва логически издържани доказателства чрез система за самопроверка. Според официалната информация моделът покрива ниво, което би донесло злато на най-големите международни математически олимпиади.

Той е постигнал и един от най-високите резултати в престижно северноамериканско състезание по висша математика, където е събрал 118 от 120 точки - значително над най-добрите човешки постижения.

Моделът е преминал и през специален тест, в който единият ИИ създава доказателства, а друг ИИ ги проверява. Това има за цел да реши един от големите проблеми при съвременните системи: възможно е отговорът да е правилен, но пътят до него да е погрешен. Новият подход се опитва да гарантира и двете.

