Нов модел въвежда ясни стандарти при избор на ръководители в съдебната власт, които се предлагат от министерството на правосъдието и ресорния министър, съобщиха от ведомството. Това е резултат от инициатива на служебния министър Андрей Янкулов и представлява работен анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт – главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директора на Националната следствена служба, както и административните ръководители на прокуратурите на различни нива.

Според участници в една от дискусиите в инициативата трябва да бъдат разработени прозрачни критерии за номиниране на кандидати в третата власт. Те призоваха министъра да се възползва от правомощието си, защото то е важен инструмент за постигане на баланс между властите, а качествен номинационен процес би намалил риска от политическо вмешателство, допълват от правосъдното министерство.

Компетентностният модел за всяка длъжност е разработен на основата на предвидените за нея правомощия в действащите закони и върху съвременни концепции за стратегическо, институционално и оперативно управление.

В документа са разграничени основните знания, умения и качества (компетенции), които заемащите длъжността лица следва да притежават, за да могат ефективно да изпълняват възложените им функции. Очертани са основните нива на лидерство в съдебната система и са формулирани конкретни примерни критерии и показатели, които могат да подпомогнат по-обективната, аргументирана и съпоставима оценка на кандидатите за всяка длъжност. Така е изградена последователна рамка от професионални, управленски, лидерски и етични компетенции, съобразени със спецификата на всяка длъжност и с различните нива на управление в съдебната система.

С публикуването на модела ведомството цели да осигури по-висока степен на прозрачност и предвидимост при упражняването на конституционното правомощие на министъра, както и да създаде условия за информиран публичен дебат върху стандартите, на които следва да отговарят кандидатите за висши ръководни позиции в съдебната власт. Това е пряко насочено към укрепване на общественото доверие в процедурите по избор и в институциите на съдебната система като цяло.

Според правосъдното министерство, публикуването на модела в момент на вече висящи процедури за избор на административни ръководители пред ВСС, цели и да помогне на кандидатите при изготвяне на техните концепции и представяне, както и от членовете на Висшия съдебен съвет при формиране на техните преценки.

Моделът няма нормативен характер и не създава правно обвързващи изисквания, пишат още от министерството, а представлява аналитична и методологическа рамка, насочена към повишаване на качеството, последователността и прозрачността на кадровите предложения, както и към укрепване на доверието в процесите по управление и развитие на съдебната власт.

Предстои на съсловните сдружения в съдебната власт и неправителствените организации да бъде предоставен проектът на правила за реда и условията за набиране, оценяване и състезателно сравнение на кандидати за ръководни длъжности в съдебната система с оглед упражняването от министъра на правосъдието на правомощието му да прави предложения за назначаване.