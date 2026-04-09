БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерството на финансите ще публикува списък с...
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов модел въвежда ясни стандарти при избор на ръководители в съдебната власт

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази
Министерство на правосъдието
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината

Нов модел въвежда ясни стандарти при избор на ръководители в съдебната власт, които се предлагат от министерството на правосъдието и ресорния министър, съобщиха от ведомството. Това е резултат от инициатива на служебния министър Андрей Янкулов и представлява работен анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт – главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директора на Националната следствена служба, както и административните ръководители на прокуратурите на различни нива.

Според участници в една от дискусиите в инициативата трябва да бъдат разработени прозрачни критерии за номиниране на кандидати в третата власт. Те призоваха министъра да се възползва от правомощието си, защото то е важен инструмент за постигане на баланс между властите, а качествен номинационен процес би намалил риска от политическо вмешателство, допълват от правосъдното министерство.

Компетентностният модел за всяка длъжност е разработен на основата на предвидените за нея правомощия в действащите закони и върху съвременни концепции за стратегическо, институционално и оперативно управление.

В документа са разграничени основните знания, умения и качества (компетенции), които заемащите длъжността лица следва да притежават, за да могат ефективно да изпълняват възложените им функции. Очертани са основните нива на лидерство в съдебната система и са формулирани конкретни примерни критерии и показатели, които могат да подпомогнат по-обективната, аргументирана и съпоставима оценка на кандидатите за всяка длъжност. Така е изградена последователна рамка от професионални, управленски, лидерски и етични компетенции, съобразени със спецификата на всяка длъжност и с различните нива на управление в съдебната система.

С публикуването на модела ведомството цели да осигури по-висока степен на прозрачност и предвидимост при упражняването на конституционното правомощие на министъра, както и да създаде условия за информиран публичен дебат върху стандартите, на които следва да отговарят кандидатите за висши ръководни позиции в съдебната власт. Това е пряко насочено към укрепване на общественото доверие в процедурите по избор и в институциите на съдебната система като цяло.

Според правосъдното министерство, публикуването на модела в момент на вече висящи процедури за избор на административни ръководители пред ВСС, цели и да помогне на кандидатите при изготвяне на техните концепции и представяне, както и от членовете на Висшия съдебен съвет при формиране на техните преценки.

Моделът няма нормативен характер и не създава правно обвързващи изисквания, пишат още от министерството, а представлява аналитична и методологическа рамка, насочена към повишаване на качеството, последователността и прозрачността на кадровите предложения, както и към укрепване на доверието в процесите по управление и развитие на съдебната власт.

Предстои на съсловните сдружения в съдебната власт и неправителствените организации да бъде предоставен проектът на правила за реда и условията за набиране, оценяване и състезателно сравнение на кандидати за ръководни длъжности в съдебната система с оглед упражняването от министъра на правосъдието на правомощието му да прави предложения за назначаване.

#нов модел #стандарти за избор #Представяне #министерство на правосъдието

Последвайте ни

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
3
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
4
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Сигурност и правосъдие

Обвиняем за смърт по непредпазливост на полицай се призна за виновен
Обвиняем за смърт по непредпазливост на полицай се призна за виновен
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
Крупни схеми за купуване на гласове са трудни за доказване, коментира Иван Анчев Крупни схеми за купуване на гласове са трудни за доказване, коментира Иван Анчев
Чете се за: 02:52 мин.
Близо 102 000 евро откриха митничари в камион на "Капитан Андреево" Близо 102 000 евро откриха митничари в камион на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:40 мин.
Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ
Чете се за: 00:45 мин.
18 години затвор за убийството на мъж след скандал заради фойерверки 18 години затвор за убийството на мъж след скандал заради фойерверки
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията? Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
По традиция на Велики четвъртък в Бачковския манастир боядисват 2026 червени яйца за миряните По традиция на Велики четвъртък в Бачковския манастир боядисват 2026 червени яйца за миряните
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Регистрирани са пет нови случая на морбили, общият брой на...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 40 000 евро са открити в дома на мъж при спецоперация срещу...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Протест на Асоциацията на собствениците на специализирана пътна...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ