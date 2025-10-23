БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Нов онлайн тест показва колко дигитално грамотни сме – учители и ученици вече могат да се проверят сами

Чете се за: 01:47 мин.
Деца
За първи път в България беше създаден онлайн инструмент, чрез който учители и ученици могат сами да оценяват своите дигитални умения. След попълване на въпросници всеки получава персонални препоръки, които му помагат да развива уменията си.

Инструментът е изцяло съобразен с Европейската рамка за дигитални компетентности (DigComp 2.1) и е разработен така, че да бъде лесен за използване и приложим в реална учебна среда. Той включва отделни въпросници за учители и ученици на възраст от 11 до 19 години, подредени в пет основни теми, които обхващат ключовите елементи на дигиталната грамотност – работа с информация, онлайн комуникация, създаване на съдържание, безопасност и решаване на проблеми в дигитална среда.

Идеята на този проект е да помогне на учениците и учителите да видят къде са силни и къде имат нужда от развитие, без това да се приема като крайна оценка, а като отправна точка за израстване. Редовното самооценяване дава шанс на всеки да се развива и да усъвършенства дигиталните си навици с всяка следваща стъпка. Тестът е достъпен на платформата Prepodavame.bg. В днешния свят дигиталната грамотност е толкова важна, колкото езиците и математиката. Тя вече не е просто допълнително умение, а основна част от образованието и живота. Без нея учениците трудно могат да се ориентират в морето от информация, да общуват ефективно и да бъдат конкурентни в бъдещата си професия.

Национално изложение "Портал фест – Полет към изкуството" в София
Национално изложение "Портал фест – Полет към изкуството" в София
Доклад за младите хора в България показва тревожни тенденции Доклад за младите хора в България показва тревожни тенденции
Чете се за: 00:50 мин.
Новините 24.10.2025 г. Новините 24.10.2025 г.
Чете се за: 04:15 мин.
Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“ Елин Пелин забранява Хелоуин в училища и детски градини: „Празнуваме светлината, не сенките“
Чете се за: 01:15 мин.
Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г. Директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през 2026 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън Връщаме часовника: идва зимното часово време и бонус час сън
Чете се за: 00:42 мин.

Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл" Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти След трагичния инцидент в търговски център: Предлагат по-строги правила за охрана в обществени обекти
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
2 години след пожара в психиатрията, в който загина Георги, съдът...
Чете се за: 04:07 мин.
Сигурност и правосъдие
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
