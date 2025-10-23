Нов онлайн тест показва колко дигитално грамотни сме – учители и ученици вече могат да се проверят сами

За първи път в България беше създаден онлайн инструмент, чрез който учители и ученици могат сами да оценяват своите дигитални умения. След попълване на въпросници всеки получава персонални препоръки, които му помагат да развива уменията си.

Инструментът е изцяло съобразен с Европейската рамка за дигитални компетентности (DigComp 2.1) и е разработен така, че да бъде лесен за използване и приложим в реална учебна среда. Той включва отделни въпросници за учители и ученици на възраст от 11 до 19 години, подредени в пет основни теми, които обхващат ключовите елементи на дигиталната грамотност – работа с информация, онлайн комуникация, създаване на съдържание, безопасност и решаване на проблеми в дигитална среда.

Идеята на този проект е да помогне на учениците и учителите да видят къде са силни и къде имат нужда от развитие, без това да се приема като крайна оценка, а като отправна точка за израстване. Редовното самооценяване дава шанс на всеки да се развива и да усъвършенства дигиталните си навици с всяка следваща стъпка. Тестът е достъпен на платформата Prepodavame.bg. В днешния свят дигиталната грамотност е толкова важна, колкото езиците и математиката. Тя вече не е просто допълнително умение, а основна част от образованието и живота. Без нея учениците трудно могат да се ориентират в морето от информация, да общуват ефективно и да бъдат конкурентни в бъдещата си професия.