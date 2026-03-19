Нов рекорд за Гинес: Готвач от Истанбул приготви лахмаджун с дължина 63 метра (ВИДЕО)

Готвачът от истанбулския квартал Бейликдюзю Рамазан Чимен, специализиращ в приготвянето на традиционното турско ядене лахмаджун, постави нов рекорд, признат от Книгата на рекордите на Гинес, след като приготви лахмаджун с дължина 63 метра с помощта на екип от 40 пекари.

По традиция лахмаджунът се приготвя от тънко безквасно тесто, което се разточва широко и се покрива с фино смляна смес от телешко или агнешко месо, домати, лук, магданоз и множество подправки. Ястието се пече на висока температура, така че краищата му да станат хрупкави, а средата да остане мека. Лахмаджунът обикновено се сервира навит с пресен магданоз, нарязан лук и няколко капки лимонов сок и се яде с ръце, като е една от най-предпочитаните бързи храни в Турция.

Приготвянето на рекордно дългия лахмаджун в Истанбул отнело няколко дни на екипа на Чимен и привлякло големи тълпи хора, които с интерес наблюдавали процеса. След завършването на опита за нов кулинарен рекорд, дългият 63 метра лахмаджун бил измерен от официални лица от Гинес в присъствието на нотариус, който потвърдил поставянето на новия рекорд. След това лахмаджунът бил раздаден на събралите се граждани.

По думите на Чимен, с този кулинарен експеримент той и екипът му са опитали да "представят любимия на Турция лахмаджун на международната сцена, за да може той да получи признанието, което заслужава".

