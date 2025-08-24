Нов сблъсък между федерални и щатски власти в САЩ

Президентът Доналд Тръмп планира да изпрати военни в Чикаго, за да се бори с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция. Пентагонът говори за няколко хиляди членове на Националната гвардия, които вероятно ще патрулират още през септември.

Тръмп: „В Чикаго е бъркотия. Ще оправим нещата.“

Губернаторът на Илинойс, демократ: „Няма извънредна ситуация. Това е злоупотреба с власт.“

Кметът на Чикаго: „Изпращането на военни е незаконно и може да разпали напрежение.“

Статистика: През последната година убийствата са спаднали с 30%, грабежите – с 35%, а стрелбите – с почти 40%.

Тръмп вече е изпращал войски във Вашингтон, където, според него, насилието е намаляло значително. Следващите цели – Чикаго и Ню Йорк.





