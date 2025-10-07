БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов ядрено-магнитен резонанс и обновена клиника по детска ортопедия в УСБАЛО„Проф. Бойчо Бойчев"

Нов ядрено-магнитен резонанс и обновена клиника по детска ортопедия в УСБАЛО„Проф. Бойчо Бойчев“
Досега болницата не е разполагала с ядрено-магнитен резонанс. Средствата за него са отпуснати от Министерството на здравеопазването. Той ще помогне за съвременна, качествена и бърза диагностика на пациентите в болницата.

По думите на директора на болницата „Проф. Бойчо Бойчев“ д-р Валентин Ангелов, д.м. новата придобивка може да даде нови хоризонти за диагностика и лечение на пациентите.

"Когато ние преди 5 години поехме болницата, тя разполагаше само с един-единствен рентгенов апарат. Нашите пациенти се преглеждаха тук и им казвахме: "Ходете да си направите някъде скенер или ЯМР." Това е несериозно и по мои статистика губехме около 30% от болните, които не се връщаха да се оперират и да продължат лечението си при нас. Това е напълно разбираемо, защото работим в конкурентна среда.", заяви директорът на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ д-р Валентин Ангелов, д.м.

Днес беше открита и реновираната клиника по Детска ортопедия на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“. Цялостен ремонт и обзавеждане се прави за първи път от 80-те години. Изградени са санитарни възли към всяка стая. Създадени са модерни и съвременни условия за лечение на малките пациенти. Клиниката разполага с 35 легла.

