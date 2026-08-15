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Нов жребий за България преди световното по волейбол до 17 години

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Спорт
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Балканските шампиони ще се изправят срещу Испания, Египет и Турция в Доха след отказването на четири отбора от турнира

Нов жребий за България преди световното по волейбол до 17 години
Снимка: bgvolleyball.com
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Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години научи новите си съперници на предстоящото световно първенство в Доха, което ще се проведе от 19 до 29 август.

Международната федерация по волейбол (ФИВБ) беше принудена да проведе втори жребий за шампионата, след като САЩ, Чехия, Пуерто Рико и Япония се отказаха от участие.

След промените воденият от Иван Станев български тим ще премери сили с Испания, Египет и Турция в първата фаза на надпреварата.

Промени има и във формата на Световното първенство. Всички 20 участващи отбора ще бъдат подредени в общо класиране, като първите 16 ще продължат към директните елиминации. Това означава, че само четири тима ще приключат участието си след началната фаза.

След това надпреварата ще продължи с осминафинали, четвъртфинали и полуфинали, преди най-добрите два отбора да определят новия световен шампион.

България заминава за Катар със сериозни амбиции, след като тимът на Иван Станев е актуалният балкански шампион. Младите национали спечелиха регионалната титла на първенството в Албания и сега ще опитат да пренесат силното си представяне и на световната сцена.

#световно първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха #национален отбор на България по волейбол за юноши до 17 години

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