Нова стратегия на НАСА за Луната – залага се на база на повърхността

НАСА променя стратегията си по програмата „Артемида“, като измества фокуса от орбиталната станция Lunar Gateway към изграждане на база директно на Луната, най-вероятно близо до Южния полюс. Планират се инвестиции от около 20 милиарда долара в следващите години.

Първо ще бъдат изпратени роботи, роувъри и машини за подготовка на терена и тестване на енергийни и комуникационни системи.

Целта е астронавтите да пристигнат на вече подготвено място за по-дълъг престой, като идеята е да се създаде „истински дом на Луната“, а не само кратки мисии.