Нова зимна буря връхлетя САЩ броени дни след като страната беше парализирана от рекордни студове при предходна зимна буря, предадоха световните агенции.

Снеговалеж има сега и в курорти по югоизточното крайбрежие на страната, което рядкост. Те са съпътствани и от много силен арктически вятър. Според прогнозите студената вълна ще засегне и щата Флорида.

Снеговалежите ще продължат днес и утре по източното крайбрежие, особено в Северна и Южна Каролина. А от днес до понеделник в допълнение две трети от източната част на страната, от Северна Дакота до Флорида, ще бъдат сковани от арктически студ, съчетан със силен вятър.

Отрицателни температури се очакват дори в южните части на южния щат Флорида - нещо, което не е било наблюдавано от 1989 г.

В северните части на страната температурите тази сутрин местно време вече бяха от минус 16 градуса по Целзий в Минеаполис, където в последните седмици имаше протести срещу имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп.

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток. Все още десетки хиляди потребители са без електричество в Тенеси и в Мисисипи.