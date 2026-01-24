БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Новак Джокович продължава без грешка в Мелбърн и пренаписа историята

Спорт
Сърбинът записа 400-а победа на турнири от Големия шлем и изравни внушителен рекорд на Роджър Федерер на Australian Open.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович се класира за четвъртия кръг на Australian Open след успех с 6:3, 6:4, 7:6(4) над Ботик ван де Зандсхулп, като освен победата добави и нови исторически постижения към впечатляващата си визитка. Десеткратният шампион в Мелбърн стигна до своята 400-а победа на турнирите от Големия шлем – рекорд в Оупън ерата, както и до 102-и успех на Australian Open, с което изравни постижението на Роджър Федерер.

Срещата не беше лесна за сърбина, който трябваше да демонстрира търпение и хладнокръвие, особено в третия сет. Джокович започна убедително, контролирайки темпото с прецизен сервис и дълбоки удари от основната линия, но нидерландецът намери начини да остане в мача. Ван де Зандсхулп показа стабилност от дъното на корта и се възползва от кратък спад в концентрацията на съперника си, а двамата си размениха пробиви в заключителната част на двубоя.

В решаващия тайбрек опитът на Ноле натежа. Сърбинът спаси два сетбола, запази самообладание и затвори мача след близо три часа игра, оставайки без загубен сет от началото на турнира.

„Опитвам се да не избързвам и да остана концентриран. Все още съм тук и се опитвам да се меря с най-добрите“, коментира Джокович след срещата, визирайки младата вълна, водена от Яник Синер и Карлос Алкарас.

В следващия кръг световният №4 ще срещне Якуб Меншик или Итън Куин, а при нови два успеха може да се стигне до очакван полуфинален сблъсък със защитаващия титлата си Синер.

Автор: Мариан Николов

#Australian Open 2026 #Новак Джокович

