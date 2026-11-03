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Новак Джокович се чувства по-добре и се надява на успешен край на сезона в тениса

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Спорт
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Сръбският тенисист стреми да завърши годината с успех на надпреварата от сериите "Мастърс" в Париж.

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Снимка: БГНЕС
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Сръбският тенисист Новак Джокович заяви, че се чувства по-добре и е близо до решаването на здравословните проблеми, които го измъчваха през сезона. Той се стреми да завърши годината с успех на надпреварата от сериите "Мастърс" в Париж през тази седмица, за да си осигури място на финалния турнир на ATP осемте най-добри през годината в Торино в средата на ноември.

39-годишният Джокович се стреми към рекордна 25-а титла от Големия шлем, след като спечели последната си мейджър титла на Откритото първенство на САЩ през 2023 година.

Бившият №1 в света достигна финала на Откритото първенство на Австралия и до полуфинал на Уимбълдън, но отпадна рано на "Ролан Гарос" и в САЩ през настоящата кампания, в която спечели 102-ия си трофей като професионалист през миналия месец в Пекин.

"През тази година фокусът се измести към това да се чувствам добре на корта, а не толкова да играя добре, честно казано, защото на повечето турнири, на които участвах – а те не бяха много – здравословно беше голяма борба за мен. Това нямаше нищо общо с подготовката ми или с това дали тренирам достатъчно. Но има много хора, които обичат да изразяват експертно мнение и си мислят, че знаят точно какво се случва с мен, но те въобще не са наясно", каза Джокович пред репортери.

След триумфа си в Пекин в началото на октомври, обаче, Джокович отпадна рано в Шанхай и в Базел. Това на този етап го оставя извън Финалите на ATP, тъй като той изостава на 334 точки зад испанеца Рафаел Ходар, който на този етап е последният с квота за надпреварата в Торино.

"Винаги когато се чувствах по-добре на корта, а напоследък това е така, се доближавам до решаването на проблемите, през които преминах в последните 12 месеца. Смятам, че в момента нивото ми на представяне, удоволствието, което изпитвам на корта, чувството ми е страхотно и играя по-добре. Пекин беше най-добрата седмица за годината, освен в Австралия, а и мисля, че играх доста добре и в Базел. Да, отпаднах рано там, но след много оспорван мач. Сега просто искам да опитам да се наслаждавам на последните няколко седмици от сезона и основно да се чувствам по-добре на корта. След това ще дойде и по-доброто представянето. Ще видим какво ще стане“, каза още сърбинът, който е седемкратен шампион на "Мастърса" в Париж, а през този сезон е поставен под №10 в схемата.

Джокович има коварен съперник в първия си мач във френската столица този следобед в лицето на Валентен Вашро (Монако), който през уикенда триумфира с титлата в Базел.

#Новак Джокович

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