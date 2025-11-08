Новак Джокович спечели титла №101 след епичен финал в Атина

Новак Джокович добави още една забележителна страница към своята легендарна кариера, след като триумфира с 101-вата си титла на турнира Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship в Атина. 38-годишният сърбин показа желязна психика и характер, надделявайки над Лоренцо Музети с 4:6, 6:3, 7:5 след тричасова битка, изпълнена с 13 брейкпойнта и пет пробива само в решаващия сет.

С успеха си Джокович спечели своята 72-ра титла на твърда настилка и излезе еднолично начело по този показател в Откритата ера, изпреварвайки Роджър Федерер.

„Невероятна битка… Три часа изтощителен тенис, физически тежък мач,“ сподели Джокович след финала. „Можеше да се развие във всякаква посока, затова поздравления за Лоренцо за изключителното му представяне. Гордея се, че намерих сили да спечеля“, добави сърбинът.

Младият италианец Музети имаше нужда от титлата в Атина, за да изпревари Феликс Оже-Алиасим и да заеме последното място за Финалите на ATP в Торино. В полуфинала той спаси мачбол срещу Себастиан Корда, но във финала не успя да задържи темпото срещу бившия №1 в света.



Макар да се е класирал отдавна за Финалите на АТР, Джокович все още не е взел окончатлено решение дали ще участва на надпреварата в Торино. Любопитен е фактът, че ако сърбинът се откаже, неговото място ще заеме именно Лоренцо Музети.



