ИЗВЕСТИЯ

Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

Нови правила за пътуване: ЕС въвежда биометричен контрол на границите

от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Как това ще промени пътуванията?

правила граничен контрол
Снимка: илюстративна
От днес в Европейския съюз влизат в сила нови правила за граничен контрол. Поетапно започва въвеждането на системата „вход – изход“ (Entry/Exit System), която ще се прилага за граждани на трети страни, влизащи в Шенгенското пространство.

Вместо обичайните печати в паспортите, граничните пунктове ще използват специални устройства за събиране на биометрични данни – като пръстови отпечатъци и снимки. В рамките на следващите шест месеца всички външни граници на ЕС трябва да бъдат оборудвани с тази нова технология.

Какво означава това за пътуващите?
Новата система ще направи проверките по-бързи и по-сигурни, но също така ще въведе по-строг контрол за всички, които не са граждани на ЕС. Целта е да се улесни откриването на чужденци без право на престой и да се предотвратят измами с документи и самоличност.

Системата „вход – изход“ е първата стъпка към създаването на по-модерен и дигитализиран граничен контрол в Европа.

