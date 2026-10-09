Нови руски удари в Украйна: За последните два дни загинаха близо 80 души

Украинска делегация ще проведе преговори днес и утре със САЩ, за да обсъдят нови идеи и да се опитат да изготвят единно предложение за разрешаване на войната.

Украинските представители ще обсъдят с пратениците на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, „нови идеи и предложения, които американските преговарящи започнаха да разработват с руснаците и украинците по време на скорошното си посещение в региона“, заявиха източници, запознати с планираните разговори.

Американските преговарящи са поканили и съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и ЕС. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди снощи, че преговорният му екип пътува за Маями и че очаква към него да се присъединят и европейски представители.

Разговорите идват на фона на ожесточени руски атаки срещу украински градове, при които през последните два дни загинаха близо 80 души. Един човек загина, а двама бяха ранени при удар тази сутрин в Запорожие.