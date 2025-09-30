Новините 29.09.2025г.

Акценти за деня:



НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

WhatsApp с нова функция за превод

Месинджърът въвежда директен превод на съобщения в чатовете, групите и каналите. На Android функцията поддържа до 6 езика и дори автоматичен превод на цял чат. На iPhone са достъпни над 19 езика.

НАСА с рекордна лазерна връзка

Космическият апарат Psyche, изстрелян през 2023 г., изпрати и получи лазерни сигнали на над 350 милиона километра. Наземни станции, включително тази в Паломар, регистрираха сигналите. Технологията обещава много по-бързо предаване на данни за бъдещи мисии.



СВЯТ И ИНФРАСТРУКТУРА

Китай откри най-високия мост в света

Мостът над каньона Хуадзиан е дълъг 2890 метра, а разстоянието от пътното платно до водата е 625 метра. Благодарение на него времето за пътуване между два района се съкращава от два часа и половина на едва две минути. Използвани са дронове, интелигентни системи и свръхздрави материали.



КУЛТУРА И ФЕСТИВАЛИ

Япония — змия от бамбук и слама

В село Секикава беше изнесена змия с дължина 82,8 метра. Традицията почита спомените за наводнението от 28 август 1967 г. Над 500 души носиха символичната змия по петкилометров маршрут.

Музика — новини от Ed Sheeran и Robbie Williams

Ed Sheeran издаде албума „Play“ и обяви, че следващият му албум „Rewind“ е почти готов. На концерт в София Робби Уилямс поздрави българските волейболисти за сребърните им медали.



ОБРАЗОВАНИЕ

Очаквана забрана за телефони в училище

През ноември се очаква законова забрана за използване на мобилни телефони по време на учебни часове. Директорите обсъждат различни практики — заключващи кутии при охраната, съхраняване в раници или магнитни калъфи с машинки за заключване и отключване. Законът няма да налага единен модел — всяко училище ще може да избере подходящата организация.

СПОРТ

Волейбол — Сребърни медали за България

Националният ни отбор завърши на второ място на Световното първенство във Филипините след загуба от Италия с 1:3 гейма. Това е историческо постижение — най-доброто класиране от 1970 година. Голямо посрещане е насрочено утре в 17:30 часа пред катедралата „Св. Александър Невски“.

Параолимпийски спорт — Ружди Ружди със световен рекорд и злато

Ружди Ружди спечели шеста световна титла в тласкането на гюле (клас F55) на шампионата в Делхи. Той подобри и световния рекорд, като постигна резултат 12,94 метра.

Футбол — вътрешни и международни новини

Локомотив София победи Монтана с 3:0. Левски призна за слабо представяне срещу Локомотив Пловдив и утре гостува на Ботев. В Италия Милан е лидер в Серия А след победа над Наполи с 2:1.