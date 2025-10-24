Новите отсечки за средна скорост вече са факт – къде са те?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АМ „Тракия“ край Ихтиман отворена

АМ "Тракия" край Ихтиман беше отворена в следобедните часове. От днес пък още нови отсечки ще засичат средна скорост. Къде са те и ще има ли нови ремонти по магистралите у нас?

В следобедните часове движението в участъка между 24-и и 33-и км на автомагистралата бе възстановено. Това е познатият участък между Вакарел и Ихтиман. Трафикът за Бургас вече се осъществява в ремонтираната близо 10-километрова отсечка. Трасето е с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци, маркировка и ограничителни системи.

Ремонтът започна на 23 септември. Ремонтните дейности предизвикаха километрични задръствания поради организацията на движение в една лента. Липсата и на алтернативен здрав маршрут предизвика недоволство сред водачите.

Днес бе пуснато и движението в участъка между 90 и 98 км на магистралата в област Пазарджик. Продължават ремонтите в още два участъка на "Тракия" в областите Стара Загора и Сливен в платното за Бургас.

От утре до 31 октомври за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването, временно ще се промени организацията на движение в участък от АМ „Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч., поетапно между 10-и и 37-и км в двете платна за движение на автомагистралата.

А от днес нови 6 отсечки ще измерват средната скорост. Те са в областите Велико Търново, Габрово и Русе, а именно: Пейчиново - Горна Студена, Богатово - Момин сбор и Поликраище - Самоводене. Така сертифицираните отсечки за измерване на средна скорост вече са 48.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

