Новите сутрешни навици на младите: как матча и растителните млека изместват кафе и прясно мляко

Младите хора все по-често заменят традиционното сутрешно кафе и прясно мляко с матча и растителни алтернативи. Това показват наблюдения сред потребителските навици в България. Този тренд поражда въпросът: модна тенденция ли е или здравословен избор.

Специалистите напомнят, че прясното мляко съдържа ценна част от менюто заради протеините, калция и витамин D, особено сред подрастващите.

Матча и растителните млека обаче набира популярност именно заради възприеманата здравословна стойност. Но експерти предупреждават, че все още липсват достатъчно дългосрочни изследвания за тяхното въздействие върху здравето в сравнение с традиционните напитки.