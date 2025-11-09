БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новите сутрешни навици на младите: как матча и растителните млека изместват кафе и прясно мляко

Чете се за: 00:52 мин.
мляко
Снимка: илюстративна
Младите хора все по-често заменят традиционното сутрешно кафе и прясно мляко с матча и растителни алтернативи. Това показват наблюдения сред потребителските навици в България. Този тренд поражда въпросът: модна тенденция ли е или здравословен избор.

Специалистите напомнят, че прясното мляко съдържа ценна част от менюто заради протеините, калция и витамин D, особено сред подрастващите.

Матча и растителните млека обаче набира популярност именно заради възприеманата здравословна стойност. Но експерти предупреждават, че все още липсват достатъчно дългосрочни изследвания за тяхното въздействие върху здравето в сравнение с традиционните напитки.

