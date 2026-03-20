БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Новият хит Фонсека си уреди дуел с Алкарас, Чилич и Циципас не сбъркаха в Маями

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Бразилският талант достигна до сблъсък със световния №1, докато ветеранът от Хърватия и гръцката звезда стартираха с победи

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Определяният като новия суперталант на мъжкия тенис Жоао Фонсека се класира за втория кръг на турнира от сериите "Мастърс“ 1000 в Маями и си осигури интригуващ сблъсък със световния номер 1 Карлос Алкарас.

19-годишният бразилец, който заема 39-о място в световната ранглиста, победи унгареца Фабиан Марожан с 6:4, 3:6, 6:2. Фонсека впечатли с 12 аса и 35 печеливши удара, като допусна 28 непредизвикани грешки. Във втория кръг обаче го очаква сериозно изпитание срещу Алкарас, шампион в Маями от 2022 година.

Успешен старт направи и Марин Чилич. 37-годишният хърватин надигра австралиеца Алексей Попирин с 6:4, 6:4, като демонстрира отлична ефективност, реализирайки два от трите си шанса за пробив и отрази всички шест възможности на съперника. В следващия кръг Чилич ще срещне Брендън Накашима.

С победа започна участието си и Стефанос Циципас, който се наложи над британския квалификант Артур Фери с 6:1, 7:6(4). Гръцкият тенисист доминираше в първия сет, но във втория трябваше да спасява три сетбола, преди да затвори мача в тайбрека. Следващият му съперник ще бъде Алекс де Минор.

От турнира отпадна шампионът от 2021 година Хуберт Хуркач, който загуби от американеца Итън Куин с 2:6, 4:6 за едва 67 минути.


#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Жоао Фонсека

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ