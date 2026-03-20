Новият хит Фонсека си уреди дуел с Алкарас, Чилич и Циципас не сбъркаха в Маями

Определяният като новия суперталант на мъжкия тенис Жоао Фонсека се класира за втория кръг на турнира от сериите "Мастърс“ 1000 в Маями и си осигури интригуващ сблъсък със световния номер 1 Карлос Алкарас.

19-годишният бразилец, който заема 39-о място в световната ранглиста, победи унгареца Фабиан Марожан с 6:4, 3:6, 6:2. Фонсека впечатли с 12 аса и 35 печеливши удара, като допусна 28 непредизвикани грешки. Във втория кръг обаче го очаква сериозно изпитание срещу Алкарас, шампион в Маями от 2022 година.

Успешен старт направи и Марин Чилич. 37-годишният хърватин надигра австралиеца Алексей Попирин с 6:4, 6:4, като демонстрира отлична ефективност, реализирайки два от трите си шанса за пробив и отрази всички шест възможности на съперника. В следващия кръг Чилич ще срещне Брендън Накашима.

С победа започна участието си и Стефанос Циципас, който се наложи над британския квалификант Артур Фери с 6:1, 7:6(4). Гръцкият тенисист доминираше в първия сет, но във втория трябваше да спасява три сетбола, преди да затвори мача в тайбрека. Следващият му съперник ще бъде Алекс де Минор.

От турнира отпадна шампионът от 2021 година Хуберт Хуркач, който загуби от американеца Итън Куин с 2:6, 4:6 за едва 67 минути.





